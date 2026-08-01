Primer examen de nivel para el nuevo Real Madrid de Mourinho con Dumfries y Espí listos para debutar

El nuevo Real Madrid de José Mourinho continúa con su preparación de cara al curso 2026/27, en el que buscarán romper el dominio nacional del FC Barcelona. El conjunto blanco disputa este sábado 1 de agosto a las 18 horas su tercer compromiso de la pretemporada, contra la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Austria. El encuentro servirá para testar a los dos primeros fichajes que se han incorporado a los entrenamientos: Denzel Dumfries y Carlos Espí.

El neerlandés ha trabajado con el resto de sus compañeros desde el pasado martes y se enfundará por primera vez la elástica blanca. Mismo caso con el delantero valenciano, la última incorporación hasta ahora del Real Madrid, y que ya entrenó en Valdebebas con sus compañeros este viernes. Endrick, cuyo futuro está en el aire tras la llegada del exjugador del Levante, también apunta a tener sus primeros minutos de la pretemporada, después de regresar el pasado miércoles de sus vacaciones.

Mastantuono conduciendo contra el Alcorcón / AFP7 vía Europa Press

El Real Madrid afronta su tercer partido de pretemporada, el primero contra un rival de máxima categoría. El debut tuvo lugar en Valdebebas contra el Alcorcón, de Primera Federación, en un encuentro que los madridistas ganaron por 1-0 con gol de Daniel Yáñez de penalti. Por otro lado, el conjunto blanco superó con mayor facilidad al Leganés de Segunda División, también en la ciudad deportiva, por 4-1, con tantos de Fede Valverde, Gonzalo, Mastantuono y otro en propia portería.

Para el compromiso en tierras austríacas, José Mourinho cuenta con un sinfín de bajas. Courtois, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Bellingham, Tchouaméni, Mbappé, Vinicius y Brahim siguen de vacaciones tras el Mundial; Huijsen, que no se ejercitó este pasado viernes, Asencio, con una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que le hará perderse las próximas seis semanas, Mendy, Militao, Pitarch y Rodrygo están lesionados, mientras que Rüdiger, Mastantuono, Gonzalo y César Palacios, estos dos últimos a punto de salir rumbo al Fulham, han sido desconvocados por decisión técnica.

El central alemán se incorporó el miércoles a los entrenamientos tras la Copa del Mundo, así que su ausencia puede venir motivada por la falta de ritmo. Más curioso es el caso del argentino, en la rampa de salida después de no convencer a José Mourinho en las primeras semanas de pretemporada. El canterano de River Plate, con una decena de ofertas sobre la mesa, no viaja a Austria para jugar ante la Fiorentina, uno de los clubes interesados en su cesión.