Primer encuentro entre Flick y Xabi Alonso

Este martes se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la reunión anual de los entrenadores profesionales de fútbol. Una cita a la que han acudido casi todos los entrenadores de los equipos de Primera y Segunda División para hablar del estado actual del colectivo y ver las líneas de mejora de cara al futuro.

Entre los grandes protagonistas, entrenadores de la talla de Hansi Flick, Xabi Alonso o Diego Pablo Simeone. Los entrenadores de Barça y Real Madrid se vieron las caras por primera vez desde que el tolosarra tomara el mando del equipo blanco en sustitución de Carlo Ancelotti. El alemán y el español se enfrentarán este año por primera vez en los diversos Clásicos que haya a lo largo de la temporada.

Según relata la propia RFEF, los entrenadores tuvieron "la oportunidad de transmitir sus inquietudes, así como de tener un tiempo de intercambiar impresiones y seguir fortaleciendo los lazos del colectivo, inmortalizados en una fotografía de familia que evidencia que hay más unión que nunca".

El anfitrión de la cita fue Rafael Louzán, Presidente de la RFEF, que tuvo unas palabras para los entrenadores presentes: "Estáis en vuestra casa, teneros aquí es un placer, además de una muestra de vuestro compromiso hacia el colectivo, sentiros a gusto y expresar vuestras opiniones, porque son fundamentales para seguir creciendo".

Rafel Louzán con el nuevo presidente del CTA, Fran Soto. / RFEF

“Hay una excelente colaboración con los clubes, con LALIGA, podemos decir que existe un entendimiento que no debió ser nunca de otra manera, aunque podamos tener opiniones diferentes, pero cuando nos sentamos en una mesa siempre está el objetivo de llegar a un acuerdo. Hemos venido para contribuir y hacer cosas por el bien del fútbol español”, añadió el presidente posteriormente.

Otra de las personalidades importantes fue Francisco Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que pidió paciencia y confianza con su trabajo: "Es un tiempo nuevo y os pido confianza, vamos a intentar humanizar la figura arbitral y como no puede ser de otra forma, para pedir respeto tenemos que darlo y estamos trabajando para ser más empáticos, esa es nuestra línea de actuación".

Además, Soto también dejó claro que el objetivo de esta nueva etapa es que sea una época de apertura en la que el VAR intervenga lo menos posible y que las designaciones se produzcan por meritocracia.