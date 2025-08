Primer día y en Real Madrid TV 'explotan': "Esta Liga nace adulterada, con mugre por delante"

El Madrid se puso en marcha para iniciar la pretemporada este lunes 4 de agosto, pero en el primer día de trabajo del equipo, el gran debate que se produjo en Real Madrid TV estuvo en el poco tiempo que tendrá el equipo para preparar LaLiga. Cabe recordar que el Juez Único de Competiciones desestimó la solicitud del conjunto blanco de aplazar el debut ante Osasuna, por lo que Xabi Alonso y los suyos solo tendrán 15 días antes del estreno liguero.

La situación ha causado mucho malestar a los tertulianos de Real Madrid TV, que durante la tarde del lunes se mostraron muy duros con la decisión de LaLiga y la poca comprensión del Juez Único con el caso.

"Es una circunstancia injusta, ilógica e iba a decir otro calificativo, pero mejor me lo ahorro. Tú, que eres la locomotora y el motor de esta Liga, tienes que luchar contra viento y marea, no solo contra tus rivales", decía Antonio Esteva con sus compañeros.

La indignación era generalizada, aunque pocos lo expresaron con tanta contundencia como Jesús Alcaide, director de Real Madrid TV: "El Real Madrid ya parte en inferioridad y hemos visto como en años anteriores se utilizaron los horarios de LaLiga como arma de guerra. Es un atentado contra la lógica y contra la competición y confirma que esta Liga ya nace adulterada. Ya nace con mugre por delante".

Gráfico mostrado en Real Madrid TV / Real Madrid TV

En la misma línea que ellos, habló Melchor Ruiz, de la Cadena Cope: "La preparación física va a ser a todas luces insuficiente para empezar la temporada. Va a partir en una diferencia abismal con el resto de equipos, que han tenido como mínimo tres semanas de preparación. Les va a faltar esa chispa. Es una injusticia, una desconsideración respecto al resto de rivales. ¿Por qué no se ha hecho? Porque LaLiga no quiere. Es inconcebible y nadie lo entiende. Ya empiezas con la competición adulterada desde el punto de vista que no partes con un mínimo exigido para la preparación física y no pares con las mismas condiciones que los rivales. El Madrid será candidato a tener muchas lesiones".

La cosa no quedó ahí, ya que también se mostró un gráfico comparando los días de preparación del Real Madrid con los del Barça y el Atlético de Madrid, al igual que se mencionó que el conjunto azulgrana tendría 90 días desde su último encuentro y el primero por los 55 días del equipo rojiblanco y los 40 de los madridistas.

El Real Madrid regresó al trabajo a las órdenes de Xabi Alonso / André Coelho / EFE

"¿Por qué los equipos de abajo a principio de Liga están tan fuertes? Porque hacen una preparación física muy fuerte. Los grandes llegan más cansados por diferentes compromisos. Es un delito contra la salud del futbolista. Tiene que ser denunciable, porque va a haber lesiones. Me deja a cuadros esto, empiezas perdiendo, sin duda. Da que pensar, mucho", sentenció Miguel Palencia, exjugador del equipo blanco y preparador físico.

Por si fuera poco, Real Madrid TV no faltó a su cita con el vídeo de rigor, que incluía la siguiente voz en off: "El periodo con menos descanso de los últimos 38 años. Solo dos semanas de preparación. Mientras otros clubes han jugado ya 2 o 3 partidos amistosos, el Madrid hace esta semana sus primeros entrenamientos. El hecho se agrava más al venir de la temporada más larga de la historia.

Un hecho sin precedentes desde que LaLiga tiene 20 equipos. Desde el partido ante el PSG hasta el de Osasuna, el Real Madrid solo descansaría 40 días, menos descanso que la histórica temporada 2020/21, marcada por la pandemia del COVID.

Una decisión que nadie en el mundo del fútbol entiende. Ni las asociaciones de futbolistas, ni la FIFA, ni los otros clubes, ni los jugadores del equipo rival, que han salido a apoyar al Real Madrid porque esta decisión, simplemente, atenta contra la salud de los jugadores".