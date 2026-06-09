El primer 'capricho' de Mourinho vale más de 90 millones de euros

José Mourinho llega al Real Madrid con ganas de cambiar las cosas y con poder de decisión. Después de las experiencias fallidas con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez recurre al pasado para tratar de recomponer el orden en el vestuario, consciente de que para relanzar el proyecto necesita darle autoridad al nuevo entrenador.

La llegada del luso viene acompañada de algunas peticiones. Tal y como informó SPORT, el entrenador habría solicitado hasta 6 incorporaciones a la plantilla, incluyendo las llegadas de Endrick y Nico Paz, dos laterales, uno para cada banda, al menos un central y un centrocampista.

Mateus Fernandes, con el West Ham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En este último caso, Mourinho ya tendría su preferencia. A pesar de que han sonado nombres de estrellas como Enzo Fernández, Rodri, Vitinha o Joao Neves, la elección del portugués se mueve en un escalón inferior en cuanto a estatus.

Se trata de Mateus Fernandes, futbolista del West Ham. Compatriota del nuevo entrenador del Real Madrid y representado por Jorge Mendes, ha sido relacionado con el conjunto blanco desde hace días por medios ingleses y españoles.

El portugués José Mourinho durante un partido / ESTELA SILVA / EFE

Hablamos de un perfil que resolvería varios de los problemas del equipo en la zona ancha, aunque no se trata de un perfil de centrocampista organizador al uso. De hecho, Fernandes es un jugador más dinámico, con una técnica excelente y capacidad para incidir en muchas zonas del campo.

A pesar del descenso del West Ham, su fichaje no será ni mucho menos sencillo. El portugués llegó en verano de 2025 procedente del Southampton a cambio de 45 millones de euros y su valor de mercado ha crecido gracias a sus grandes actuaciones a lo largo de este curso.

Mateus Fernandes, en un encuentro de esta temporada / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Según The Times, Arsenal y Manchester United ya preguntaron directamente a su club por el futbolista y la respuesta fue muy clara: no saldrá por menos de 80 millones de libras (más de 90 millones de euros). El West Ham no quiere desprenderse de uno de sus jugadores mejor valorados, pero no tendrá más remedio si quiere cumplir con las normas financieras de la liga.

El Southampton conserva todavía un 15% de la próxima venta, por lo que también se llevará un gran incentivo económico si finalmente se concreta la venta. Negociar por Fernandes no será sencillo por las pretensiones de su club y los rivales en la lucha por convencer al jugador. La subasta no sería positiva para un Real Madrid que, según reveló Florentino Pérez, ya planea gastarse al menos 150 millones de euros en un fichaje galáctico. Sea como sea, podríamos estar hablando de uno de los mercados más intensos e importantes del conjunto blanco en los últimos años.