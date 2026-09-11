SERIE A
Primer aviso de Mastantuono al Madrid: ¡hat-trick ante el Venezia!
El argentino rescata a la Fiorentina con dos golazos y un tercer tanto de rebote para sumar los tres primeros puntos de la temporada
Mastantuono ha despertado. Cinco partidos después, el futbolista cedido por el Real Madrid empieza a echarse a la espalda a una Fiorentina que deambulaba por la Serie A sin vida y con sensaciones de ser candidata al descenso. Pero para eso fichó al extremo argentino, para dar un salto de calidad que empieza a ser ya una realidad.
Venía la 'Fiore' de tres derrotas consecutivas en los tres primeros partidos de liga. Dos goleadas ante la Roma y el Frosinone en casa, sumadas a la remontada sufrida en contra por parte del Torino, encendían todas las alarmas en el conjunto 'viola' y provocaban la destitución de Fabio Grosso. Pero Mastantuono se ha encargado personalmente de apagar el incendio.
El atacante propiedad del Real Madrid, sustituido al descanso en el último compromiso liguero, anotó esta vez un hat-trick que permitió a la Fiorentina remontar frente al Venezia (2-4), que se había adelantado en el marcador por medio del exsevillista Akor Adams.
Doblete en un minuto
Mastantuono logró darle la vuelta al resultado con un doblete en apenas un minuto para marcharse con ventaja al descanso. El primer tanto, un golazo, llegó a los 28 minutos, cuando recogió el balón en la banda derecha, se internó y se sacó un zurdazo desde la frontal que, en vez de buscar la escuadra larga, se coló por el palo corto, engañando al portero.
Instantes después, en una jugada prácticamente calcada, se orientó el balón hacia su pierna buena y esta vez sí buscó el palo largo con un disparo raso que llegó a tocar la madera antes de entrar. Ya en la segunda mitad, su compatriota Mateo Pellegrino amplió distancias pasada la hora de juego y el propio Franco culminó una sobresaliente actuación con su hat-trick en el 84'.
Fue quizás el menos atractivo de los tres. Y sin el 'quizás'. Aprovechó un envío a la espalda de la defensa y definió de primeras. El guardameta le ganó la partida, pero el esférico le rebotó en la cara y terminó colándose en la portería.
Necesitaba la Fiorentina al mejor Mastantuono y le necesitaba el nuevo técnico Paolo Vanoli en el día de su redebut en el banquillo de un club que parecía un polvorín. El preparador italiano, pese a las críticas, decidió mantener al argentino en el once y el ex del Real Madrid respondió por todo lo alto.
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