¡En prime time! Ya hay horario para la final de Copa del Rey

Ya es oficial: El Barça - Real Madrid de la final de la Copa del Rey se jugará el próximo sábado 26 de abril en La Cartuja a las 22:00h. Un horario nocturno en el que los dos equipos se jugarán el título copero.

Será la tercera ocasión en la que ambos conjuntos se vean las caras esta temporada. A principios de curso, el Barça goleó al Real Madrid en Liga con un 0-4 en el Santiago Bernabéu que hizo mucho daño a los de Carlo Ancelotti.

Unos meses más tarde, esta vez con el título de la Supercopa de España en juego, el conjunto azulgrana volvió a golear a los blancos. El partido terminó 2-5, pero pudo ser una goleada todavía mayor de no ser por la expulsión de Szczesny en el minuto 56.

Szczesny fue expulsado por este derribo a Mbappé en el clásico de la Supercopa de España / AP

La final de Copa del Rey entre ambos equipos se podrá ver por La1, TV3 y Movistar+. Además, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro y todo lo que ocurra antes y después en Sport.es.

Hasta el momento, Barça y Real Madrid se han enfrentado en un total siete ocasiones en finales de la Copa del Rey, con un balance favorable para los madridistas (4 títulos por 3 de su rival).

En este siglo, los blancos han ganado las dos finales en las que se han enfrentado. La primera, en la temporada 2010-2011, con un gol de Cristiano Ronaldo, y la segunda, en la temporada 2013-2014, con un tanto de Gareth Bale en la recta final del encuentro, desequilibrando el 1-1 que habían firmado Bartra y Di María con sus goles.

La polémica con el horario de la final de Copa del Rey puede llegar con el descanso de ambos equipos. El Barça juega esa misma semana el martes 22 de abril a las 21:30h contra el Mallorca en Montjuic, mientras el Real Madrid lo hará el miércoles 23 de abril a las 21:30h contra el Getafe.

Teniendo en cuenta que el partido en la capital española terminara alrededor de las 23:20h, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti no contará con las 72 horas que tanto revuelo causaron hace unas semanas en el seno del equipo blanco.

Cabe recordar que en su momento incluso el técnico italiano llegó a deslizar que el Madrid no se presentaría a un partido si no se cumplían dichas exigencias, aunque luego matizó sus palabras afirmando que se refería a aquellos partidos en los que no hubiera "una razón justificada".