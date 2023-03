La previa del Real Madrid - Liverpool de la vuelta de los octavos de final de la Champions, en directo

El conjunto blanco llega como favorito al partido de vuelta tras el 2-5 de la ida en Anfield Ancelotti recupera a los lesionados Mendy y Karim Benzema y tiene la única baja importante de Alaba

El Real Madrid afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions League con cierta tranquilidad después del 2-5 que cosechó de Anfield en el partido de ida. No habrá relajaciones, eso sí. Ancelotti sabe del peligro que conlleva no tomarse el partido como lo que es y apostará por su once de gala para medirse a un Liverpool que quemará todos los cartuchos.

Para el duelo, el técnico italiano tiene la única baja importante de David Alaba, pero recupera tanto a Ferland Mendy como a Karim Benzema. El '9' andaba entre algodones en los últimos partidos y el Madrid prefirió reservarlo para la cita de esta noche en el Santiago Bernabéu. Sigue en directo toda la previa del partido con nosotros.