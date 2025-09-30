Miedo o alivio en un viaje infinito

El Real Madrid se lamerá las heridas del manotazo que le propinó el Atlético en el derbi tras recorrer 7.000 kilómetros. La distancia que hay entre el Estadio Central de Almaty y el Bernabéu. Un abismo, como el futbolístico que le separa del Kairat, su rival en la segunda jornada de Champions. Xabi Alonso buscará hacer terapia en un encuentro donde el enemigo está dentro.

De hecho, cuando se conoció el sorteo de la fase liga, el gran problema no era ir a Kazajistán en sí mismo, la incomodidad era saber que ese partido venía después del derbi madrileño. Un partido que, pase lo que pase, siempre deja resaca. Después del siniestro total del Mundial de Clubes contra el PSG, el técnico vasco tuvo excusas y tiempo para resetear.

Los jugadores del Kairat Almaty, tras eliminar al Celtic. / Alikhan Sariyev / AP

El Madrid no solo debe ganar, también ha de hacerlo con solvencia y dominio para calmar la tormenta que se desató tras un 5-2 para el que Xabi Alonso no encontró respuestas. Deberá tenerlas para resolver el rompecabezas de una defensa en la que cuenta con las bajas de Carvajal, Trent, Rüdiger, Militao y Mendy. La zaga vuelve a ser el talón de Aquiles.

El preparador blanco tendrá que convencer a Valverde para ocupar el lateral derecho, una demarcación en la que, a pesar de haber formado en el pasado, rechazó públicamente el uruguayo, aunque en la previa a este duelo lo negó. No tiene muchos argumentos para negarse, después de su mal arranque de temporada en el centro del campo. Las otras opciones son el canterano David Jiménez o mover a Asencio.

Reivindicaciones en aguas revueltas

Xabi Alonso necesita dar ritmo de competición a Bellingham y el Kairat es un rival idóneo, después de que el inglés fracasase ante el Atlético en su primera titularidad de la temporada. También podría dar descanso a Carreras, después de jugar todo en el inicio de curso. Sería un respiro necesario para el gallego, que también naufragó en el derbi tras un inicio inmaculado.

Valverde y Bellingham, dos de los jugadores que necesitan reivindicarse. / EFE

Otros jugadores que buscarán reividicar su espacio y ganar puntos en un equipo revuelto por la goleada del Metropolitano son Camavinga, Fran García o Rodrygo. A favor del Real Madrid está que, después del viaje más largo que han hecho en Europa, no saldrán de la capital española en el próximo mes de competición (el siguiente viaje será el 4 de noviembre a Liverpool).

Por su parte, el Kairat debuta en casa en la Champions, un privilegio que logró después de eliminar al Celtic en la previa. Debutó contra el Sporting en Lisboa en la primera jornada (4-1). Rafael Urazbakhtin, exjugador y ahora técnico del Almaty, es un confeso admirador de Xabi Alonso, al que buscará darle un susto con hombres como el delantero Dastán Satpáyev.

El joven prodigio kazajo se unirá el Chelsea en 2026 (pagó en febrero de este año cuatro millones), cuando cumpla la mayoría de edad. Ni un año más de los 18 tiene Sherkhan Kalmurza, el tercer portero del Kairat, quien será titular por las lesiones de sus compañeros, y quien espera no pagar los platos rotos de un Real Madrid herido, pero sin excusas.

Alineaciones probables

Kairat Almaty: Kalmurza; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapálov; Arad, Kasabulat; Gromyko, Edmilon, Mrynskiy; y Satpáyev.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Estadio: Almaty Ortalyk Stadion.