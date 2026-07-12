Una pretemporada movida para Mourinho

Durante la campaña de las últimas elecciones, Florentino Pérez puso el foco en la pretemporada del Real Madrid como el origen de muchos de los problemas que vendrían después. "Este año no lo hemos hecho como queríamos, pero el origen está en el Mundial de Clubes. No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones. No hemos sido capaces de recuperar el físico jugando miércoles y domingo". Para que esto no vuelva a suceder, el nuevo entrenador blanco, José Mourinho, lleva semanas trabajando en la planificación de la pretemporada madridista.

Reuniones con todos los estamentos

Los jugadores del Real Madrid viven ajenos a la vuelta al trabajo que les espera. Especialmente los mundialistas, que se incorporarán de forma escalonada a una pretemporada que comienza oficialmente este lunes. Mourinho ha diseñado un plan con pocas esperas. Busca un rendimiento inmediato de un grupo al que pretende cohesionar desde el primer día para crear un sentimiento de familia y compromiso.

José Mourinho en la CD de Valdebebas del Real Madrid en su primer día / RMCF

Mourinho es consciente del enorme trabajo que tiene por delante en un club que celebra el éxito de algunas de sus individualidades en el Mundial, como Mbappé, Bellingham y, en menor medida, Vinicius, pero donde todos son conscientes de que los problemas de las dos últimas temporadas sin títulos siguen ahí. "Muchas sesiones de planificación, muchas reuniones de trabajo y la preparación de la pretemporada sobre la mesa, así como los distintos partidos que se disputarán", resumen desde el entorno del técnico sobre sus primeros días de trabajo tras regresar al club trece años después.

El entrenador de Setúbal no ha querido dejar nada a la improvisación en una segunda etapa en el Real Madrid en la que la gran batalla la librará de puertas hacia dentro, a diferencia de la ofensiva contra el Barça que marcó su primera etapa. La fotografía de su cuerpo técnico al completo es una declaración de intenciones.

El éxito será colectivo y es algo de lo que son plenamente conscientes sus colaboradores más directos: João Tralhão y Pedro Machado, sus asistentes en el Benfica, que ahora le acompañarán en el Real Madrid. Del club seguirá contando con Antonio Pintus en la preparación física, mientras que está por definir qué papel desempeñará Luis Llopis, entrenador de porteros. El técnico portugués ha incorporado para esa parcela a Nuno Santos, otro de sus colaboradores de máxima confianza.

Austria, tierra para curar heridas

Mourinho comparecerá esta semana en rueda de prensa. La fecha todavía está por confirmar, al igual que el perfil que adoptará en sus comparecencias ante los medios. Su principal misión será centrarse en los problemas futbolísticos del Real Madrid y evitar desgastarse en intervenciones belicosas. En el Benfica combinó ambas facetas: la de gestor de grupo, mejorando el rendimiento de sus futbolistas, y la de portavoz que asumía el protagonismo público del club, como ocurrió con el caso Prestianni.

Para paliar uno de los grandes déficits del club, el enlace entre la directiva y el vestuario, Mourinho ha elegido a su propio Zidane. Sami Khedira ejercerá de hombre de confianza, con peso tanto en la toma de decisiones como en la relación con los jugadores. Ambos mantuvieron una estrecha relación durante la primera etapa del portugués en el Real Madrid, hasta el punto de que Mourinho llegó a decirle al alemán: "Tú eres el jugador que quiero". La incorporación escalonada de los internacionales supondrá un reto, pero también permitirá integrar al grupo de manera progresiva.

Mourinho, en su etapa en el Benfica. / Europa Press/Contacto/Valter Gou / Europa Press

Mourinho agradece no tener que afrontar una gira internacional por Estados Unidos o cualquier otro destino, donde el desgaste suele ser mayor que el beneficio táctico o físico que se obtiene. Austria volverá a ser el destino elegido, un país al que el Real Madrid ha acudido con frecuencia para preparar la temporada. El pasado verano disputó allí su único amistoso de pretemporada, frente al Tirol, un encuentro que dejó como una de sus notas destacadas el efímero resurgir de Rodrygo.

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Por el momento, están confirmados un amistoso frente a la Fiorentina el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion, de Klagenfurt, y la participación en el Trofeo Teresa Herrera el 12 de agosto contra el Deportivo. Dos pruebas de fuego real para empezar a extraer conclusiones en una pretemporada que se presenta intensa, con el mercado todavía abierto y varias conversaciones pendientes para resolver el futuro de distintos jugadores.