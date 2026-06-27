Una pretemporada escalonada que pone a Mourinho de los nervios

El Real Madrid arranca su nuevo proyecto el próximo 13 de julio con los pertinentes exámenes médicos. El Mundial condicionará una pretemporada de andar por casa, será en Valdebebas, y que tiene a José Mourinho de los nervios por los escasos efectivos con los que contará para preparar el curso pese a tener en la actualidad 29 futbolistas en la plantilla.

Que pierdan

“Quiero que sus selecciones pierdan”, decía el técnico portugués dejando estupefactos al madridismo. Tras echar cuentas, ha comprobado que tendrá en Valdebebas a menos de la mitad de los jugadores que forman la plantilla, 14, y siete de ellos no tienen asegurada su continuidad. Será el portugués el que decida si siguen o no Camavinga, Gonzalo, Asencio, Ceballos, Fran García, Mastantuono y Thiago.

Los otros siete fijos son: Trent, Lunin, Carreras, Mendy, Huijsen más Militao y Rodrygo, aunque los dos brasileños no se entrenarán al estar recuperándose de sus lesiones. Los otros 15 jugadores están el Mundial e irán incorporándose escalonadamente tal y como sus selecciones vayan siendo eliminadas.

Vacaciones

Los jugadores tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones (tres semanas en verano y una en Navidades normalmente), y el campeonato del mundo retrasará su incorporación. Florentino Pérez culpó al Mundial de Clubes de la mala temporada de este año; ahora, vuelve a tener la misma excusa con el Mundial de selecciones, aunque algunos sí empezarán el curso en tiempo y forma.

Así está repartida la plantilla del Madrid para la pretemporada 26-27 / Sport

Güler es el primer madridista que ha dejado el torneo. El turco se va de vacaciones hoy, y se espera que disfrute de tres semanas de asueto, por lo que se incorporaría a la pretemporada sobre el 20 de julio como pronto. Los otros 14 siguen compitiendo, aunque alguno como Valverde pude seguir los pasos de Güler y volver este sábado si Uruguay pierde contra España.

La final, el 19 de julio

Los jugadores que lleguen a la final comenzarían sus vacaciones el 20 de julio, el 19 es la final. Eso significa que se incorporarían a sus equipos, al Madrid o a los que pertenezcan, sobre el 10 de agosto. La Liga española comenzará el 15, eso supone que los equipos que tengan finalistas iniciarán el campeonato sin ellos.

Los 15 madridistas que disputan el Mundial son Bellingham (Inglaterra), Mbappé, Tchouameni y Konaté (Francia), Vinícius y Endrick (Brasil), Cucurella (España), Courtois (Bélgica), Rudiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Bernardo Silva (Portugal), Dumfries (Holanda), Nico Paz (Argentina), Valverde (Uruguay) y Güler (Turquía).