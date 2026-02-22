Prestianni, "muy ofendido" con Vinicius, reúne de urgencia a sus compañeros

Cinco días después de los incidentes acontecidos en el Benfica-Real Madrid y tres días antes de la vuelta en el Bernabéu, Gianluca Prestianni decidió convocar una reunión de urgencia junto a todos sus compañeros del vestuario lisboeta. El presunto episodio racista en Da Luz sigue coleteando con la eliminatoria de Champions todavía por decidirse.

Todo explotó el pasado martes en el estadio del Benfica, cuando Vinicius anotó el 0-1 para el Real Madrid y lo celebró provocando a la grada, lo que supuso la tarjeta amarilla para el brasileño y el enfado tremendo de la plantilla portuguesa.

Uno de los que se enzarzó con Vinicius fue Prestianni, que parecía recriminarle su actitud hasta que el delantero madridista, presuntamente, recibió insultos racistas por parte del argentino. No dudó el brasileño en avisar al colegiado, que activó instantáneamente el protocolo antirracismo de la UEFA.

Sin embargo, ya desde el primer momento, Prestianni negó cualquier insulto racista y las cámaras no pudieron captar nada, puesto que el mediocentro del Benfica se tapó la boca con su camiseta. Tras el partido, el club lisboeta emitió un comunicado posicionándose del lado de su futbolista, mientras Vinicius y todo el Real Madrid se marchaban indignados del Estadio Da Luz.

Reunión este domingo

Todo ello ha desembocado en una investigación por parte de la UEFA y de la FIFA que, por el momento, no ha desembocado en ninguna conclusión ni decisión. En ese sentido, el partido de vuelta de la eliminatoria está previsto para este mismo miércoles en Madrid y, como es lógico, todo el foco recaerá en el propio Prestianni.

Por ese motivo, el futbolista del Benfica ha decidido reunir de urgencia este domingo a todo el vestuario en Seixal, la ciudad deportiva del Benfica. La información la da el medio portugués 'Record', que asegura que Prestianni se encuentra "muy ofendido" con Vinicius por acusarle de unos insultos racistas que él sigue negando y que le han colocado a toda la opinión pública en su contra.

Desde Portugal desvelan que la plantilla escuchó las palabras del argentino, que también aprovechó para pedir disculpas y lamentarse por todo el ruido mediático que ha causado su enfrentamiento con Vinicius y que podría desestabilizar tanto a sus compañeros como al propio club en vísperas del partido más importante de la temporada, el que decide el pase a octavos o la eliminación de la Champions.