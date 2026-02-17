¿Quién es Prestianni? El jugador del Benfica que se encaró con Vinicius y estuvo cerca de fichar por el Barça

Gianluca Prestianni fue uno de los protagonistas inesperados de la ida del playoffs de Champions contra el Real Madrid por su encontronazo con Vinicius en la segunda mitad del partido, que obligó a detener el partido por su supuesto insulto racista al brasileño.

El actual futbolista del Benfica de solo 20 años explotó en Vélez Sarsfield con 16 años y 22 días, el más joven del club en la era profesional y pronto los ojos de los clubes europeos empezaron a fijarse en él.

Ramon Planes, por aquel entonces director deportivo del Barça, llegó a contactar con su entorno cuando tenía 15 años, antes de que el salto al primer equipo disparara el precio y complicara cualquier operación con el club blaugrana al no tener margen económico.

Al final, el que movió ficha de verdad fue el Benfica, especialista en cazar joyas sudamericanas: lo cerró por 9 millones de euros más 2 en variables.

El Benfica tuvo que esperar hasta el 31 de enero de 2024, justo el día en que Prestianni cumplió la mayoría de edad. En Lisboa se encontró con Di María y Otamendi. Y ellos le marcaron el camino: "Jugar con Ángel es un sueño, lo veía de chiquito en la tele".

Llevaba una foto con Vinicius en el fondo de pantalla de su móvil

En el campo, Prestianni es extremo/mediapunta: veloz y con un buen uno contra uno. En el último partido de la fase liga contra el Real Madrid que acabó con un épico triunfo del Benfica en el descuento, fue una amenaza sostenida por la izquierda: forzó un penalti que el VAR anuló, obligó a Courtois a firmar una de las paradas de la noche y en el 83' fabricó la ocasión más clara para Barreiro.

Según asegura el diario Marca, le marcó tanto ese partido que llevaba una foto junto al brasileño en su móvil como fondo de pantalla.

Su recorrido con Argentina también empuja su nombre: en la sub 17 coincidió bajo las órdenes de Pablo Aimar y, más tarde, en el Mundial sub 20 jugó seis de siete partidos y llegó a la final. En un amistoso ante Angola entró en el 86' sustituyendo a Leo Messi.