Prestianni explota tras su sanción: "Ya ni disimulan con el Real. Vergüenza dan"

El comunicado oficial de la UEFA confirmando la suspensión provisional de Gianluca Prestianni no ha tardado en encontrar la reacción del argentino. El extremo, que no podrá disputar la vuelta en el Santiago Bernabéu del play-off de acceso a octavos de final de la Champions League, ha publicado un tuit que posteriormente ha eliminado de su perfil.

El argentino, en su cuenta personal, escribió un mensaje directo contra la UEFA en el que atacó al organismo por no tomar medidas contra Fede Valverde por su agresión a Dahl en el partido de ida y en cambio mantenerle la suspensión, según él, sin pruebas:

El pantallazo del mensaje en 'X' de Prestianni tras confirmarse su sanción / X

"Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", comentó antes de borrar el mensaje que muchos medios pudieron captar antes de desaparecer de la plataforma.

Unas palabras que, si la UEFA tiene en consideración, podrían aumentar la sanción definitiva que se está cocinando mientras sigue la inverstigación por sus supuestos insultos racistas a Vinícius en el partido de ida en Da Luz del play-off.

Prestianni, que había viajado a Madrid como una más de la expedición del conjunto luso con la esperanza de recibir el perdón del máximo organismo de esta suspensión provisional, no podrá formar parte de los planes de Mourinho, también sancionado, para buscar la remontada en el feudo blanco.