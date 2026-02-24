Prestianni lo tiene crudo

El Benfica está desafiando a la UEFA en el 'caso Prestianni', pero difícilmente evitará una sanción ejemplar. El conjunto lisboeta ha recurrido a la suspensión temporal del argentino por un partido y ha decidido que el futbolista viaje a Madrid con el resto de sus compañeros para disputar el miércoles el partido de vuelta del play-off de la Champions League con 0-1 de la ida. El Benfica tirará de todos los argumentos posibles para defender una causa que parece perdida.

Y mucho más viendo un precedente similar ocurrido en 2021 en un partido de la Europa League entre el Slavia de Praga y el Glasgow Rangers. En aquella ocasión fue el checo Ondrej Kudela quien se tapó la boca para insultar a Glen Kamara del Glasgow Rangers. Igual que ocurrió con Vinicius, Kamara denunció que su rival le había llamado "mono", aunque no se podían leer los labios del su oponente.

La UEFA actuó igual que en esta ocasión. Primero suspendió de forma temporal a Kudela para posteriormente imponerle una sanción de diez partidos. El checo acabó reculando y llegó a pedir perdón por sus insultos.

El Benfica y Prestianni, por el momento, no acatan la sanción y niegan que el argentino tuviera un comportamiento racista, si bien la UEFA entiende que hay motivos suficientes como para castigarle de forma temporal. El hecho que se tapara la boca con la camiseta y testimonios como el de Mbappé juegan en contra de su defensa.

Salvo sorpresa inesperada, Prestianni se perderá el partido ante el Real Madrid y la amenaza de una dura sanción sobrevuela en el ambiente. LA UEFA es muy tajante con comportamientos de tintes racistas o discriminatorios por cuestiones personales ya sea por el color de la piel o tendencia sexual.

La estrategia del Benfica y de Prestianni de negar los hechos apunta que va a jugar en su contra. La UEFA no entiende de desafíos y todo apunta que actuará con firmeza, igual que hizo hace cinco años con Ondrej Kudela.