Prestianni, amenazado pero sin miedo al Bernabéu

Si la ida de la ronda de play-off de la Champions fue muy tensa en Da Luz, la vuelta en el Bernabéu se espera igual de caliente. Prestianni y Vinicius se volverán a ver las caras tras el presunto insulto racista del argentino al brasileño del pasado martes. El jugador del Benfica jugará en Madrid a pesar del gran ambiente hostil que se espera en su contra.

Eso sí, Prestianni no estará este fin de semana en la liga portuguesa tras ver la quinta tarjeta la semana pasada. El argentino deberá cumplir ciclo de amarillas, pero podrá estar y estará en el Bernabéu. En un momento turbulento donde será el centro de atención de todo el público blanco, pero según ha informado el medio portugués Record, Prestianni no está preocupado por su recibimiento y no tiene miedo al ambiente del estadio merengue. Viajará al cien por cien a Madrid y si Mourinho quiere será titular ante el Real Madrid.

Tangana por la polémica entre Vinicius y Prestianni / JOSE SENA GOULAO / EFE

El conjunto portugués ha defendido en redes sociales con un comunicado oficial a su futbolista. Las águilas defienden que no existió insulto racista y que su jugador es inocente, pero en Madrid —como es lógico— se confía en la palabra de su jugador. Al no existir una prueba real de lo que dijo el argentino, parece muy complicado que la UEFA pueda intervenir.

A pesar de ello, existe un gran cabreo en el madridismo por el trato recibido en Da Luz. No solo por el incidente de Prestianni. Algunos aficionados lanzaron objetos e hicieron gestos racistas contra Vini; además, Rui Costa, presidente del Benfica, llegó a las manos con un miembro de la expedición blanca. Mourinho sabe cómo calentar los encuentros y lo volvió a hacer esta vez contra su antiguo club.

Letexier expulsa a Mourinho y no estará en el partido de vuelta del Bernabéu / EFE

Arbeloa en rueda de prensa tras el encuentro ya demostró ese malestar blanco y dejó un mensaje entre líneas cuando hablaba de la vuelta: "Creo que el Bernabéu va a esperar al Benfica y que va a ser un factor importantísimo. Nos faltan 90 minutos de un gran fútbol". A pesar de que "el Bernabéu está esperando al Benfica", el argentino no tiene miedo ante tal ambiente y estará sobre el césped para buscar la remontada en la vuelta de la ronda de play-off de la UEFA Champions League.