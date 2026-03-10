Presionan a Mbappé para que no juegue con el Madrid: "Si no lo hace se perderá el Mundial"

La lesión de rodilla de Kylian Mbappé ha abierto un nuevo foco de incertidumbre en el entorno del delantero del Real Madrid. Mientras el jugador continúa con su proceso de recuperación, en Francia han surgido voces que sugieren una medida drástica: que deje de jugar con su club hasta el verano para no poner en riesgo su presencia en el Mundial de 2026.

La advertencia la realizó el presentador televisivo Cyril Hanouna, quien aseguró en su programa, W9, que el estado de la rodilla del atacante sería más delicado de lo que inicialmente se había comunicado.

“Mbappé vino a París para obtener una segunda opinión. Por lo que tengo entendido, su rodilla es complicada. Más complicada de lo esperado”, explicó Hanouna durante su intervención televisiva.

El presentador fue más allá al plantear un escenario que no gustará al madridismo para el futbolista francés. Según su versión, la única forma de garantizar su presencia en el próximo Mundial pasaría por detener inmediatamente su actividad competitiva con el conjunto blanco.

“La única forma de que juegue la Copa del Mundo es dejar de jugar inmediatamente con el Real Madrid. Los ligamentos están dañados, te lo digo. Si deja de jugar y hace ejercicios intensivos de fortalecimiento podría llegar al Mundial. Si vuelve a jugar ahora, se acabó: no habrá Mundial para Mbappé, sentenció.

Hanouna también deslizó que el jugador habría buscado una valoración médica adicional fuera del club para evaluar con mayor precisión el estado de su rodilla. En los últimos días, desde el país vecino ya habían transmitido que el atacante no se fía de los servicios médicos de su equipo.

Kylian Mbappé, en el banquillo del Real durante el partido de Champions ante el Manchester City el pasado mes de diciembre / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En paralelo, el delantero francés continúa con su recuperación en Madrid. Tras pasar unos días en París, Mbappé regresó a la capital española y se reincorporó al trabajo en las instalaciones del club. Según las fotos que han subido a su web oficial, el '10' de los blancos ha realizado entrenamientos en solitario y este martes ha tocado balón. Además, Arbeloa confirmó en rueda de prensa que el jugador se siente mucho mejor y que espera poder contar pronto con él.

Su presencia en los próximos compromisos del Real Madrid sigue en duda. De momento, su ausencia en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City es segura, mientras que tampoco hay certezas sobre si podrá reaparecer en el encuentro de vuelta, fecha en la que el club tenía previsto que volviera.

Mientras tanto, el debate crece en Francia alrededor de la prioridad que debería tener Mbappé en los próximos meses: acelerar su regreso con el Real Madrid o apostar por una recuperación más conservadora para llegar en condiciones al Mundial de este verano.