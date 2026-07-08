El presidente del Dortmund lo tiene claro: "Haaland ama al Real Madrid"

Erling Haaland vuelve a situarse en el centro de todos los focos. El delantero del Manchester City está firmando un Mundial 2026 espectacular, con siete goles que han impulsado a Noruega hasta los cuartos de final, confirmando una vez más que es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Su rendimiento en Estados Unidos ha reactivado inevitablemente las especulaciones sobre cuál será el siguiente gran paso de una carrera que parece destinada a marcar una época.

Aunque el internacional noruego renovó hace un año y medio su contrato con el Manchester City hasta 2034 y el club inglés insiste en que no contempla una salida a corto plazo, el interés de los grandes clubes europeos nunca ha desaparecido. El Real Madrid lleva años apareciendo como uno de los destinos más recurrentes cuando se habla del futuro del atacante, una posibilidad que volvió a cobrar fuerza hace apenas unos días tras las declaraciones de su padre, Alfie Haaland, reconociendo que "cualquiera quiere jugar en el Real Madrid".

Erling Haaland celebrando un gol con el City / EFE

"Ama al Real Madrid"

Ahora, quien ha dado un paso más ha sido una de las personas que mejor conoce al delantero. Joachim Watzke, presidente del Borussia Dortmund y uno de los grandes responsables de su explosión en la élite, ha asegurado que ve al noruego vistiendo algún día la camiseta blanca.

El dirigente alemán no escondió cuál cree que será el futuro del delantero del Manchester City: "Erling ama al Real Madrid y no lo oculta. Creo que en un tiempo, en dos o tres años jugará allí, pero no ahora. Ya le llegará su momento", afirmó Watzke en una entrevista con el Diario AS.

El presidente del Borussia Dortmund también recordó que el momento todavía no ha llegado y que el delantero continúa plenamente comprometido con el Manchester City, descartando cualquier posibilidad de un movimiento inmediato.

Las declaraciones llaman especialmente la atención por tratarse de una figura que mantuvo una estrecha relación con Haaland durante su etapa en el conjunto alemán y que conoce de primera mano tanto al futbolista como a su entorno.

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, junto a Erling Haaland el día de su fichaje / AFP

Su padre ya abrió la puerta

Las palabras de Watzke llegan pocos días después de que Alfie Haaland también alimentara el debate sobre el futuro de su hijo en una entrevista concedida a DAZN.

El padre del atacante reconoció entonces que "cualquiera quiere jugar en el Real Madrid" y dejó abierta la posibilidad de que Erling termine jugando algún día en España, aunque insistió en que actualmente es feliz en el Manchester City y que su prioridad sigue siendo el club inglés.

Aquellas declaraciones ya volvieron a colocar al conjunto blanco en el centro de todas las especulaciones. Ahora, el respaldo de Watzke no hace más que reforzar una teoría que lleva años acompañando al delantero noruego.