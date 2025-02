El presidente del Betis carga contra el Madrid: "Nos cargamos el fútbol"

El clima de tensión en el fútbol español sigue sin disiparse y parece que incluso va a más. El comunicado del Real Madrid contra el estamento arbitral ha desencadenado muchas reacciones, entre las que destacan los tweets irónicos del Atlético de Madrid de cara al derbi.

Pero el conjunto rojiblanco no es el único que se ha pronunciado al respecto. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Ángel Haro, presidente del Betis, durante una comparecencia de prensa justo después de la presentación de Antony y el 'Cucho' Hernández como nuevos jugadores verdiblancos.

"No comparto el comunicado del Real Madrid. Se le mete una presión innecesaria al colectivo arbitral, cosa que ya venía haciendo con sus distintos vídeos", empezó diciendo el presidente del conjunto andaluz.

"Creo que hay cosas que mejorar, pero hay que hacerlo desde un diálogo sereno y que no se actúe de cara a la galería o de forma populista. Creo que todos los que estamos en esta actividad tenemos que ser honestos. Esos comunicados no ayudan", explicó Ángel Haro ante los medios.

El mandatario del Betis también dejó un recado para la Federación Española de Fútbol: "Desde mi punto de vista, la RFEF ha sido tibia. El Betis muy pocas veces ha sacado comunicados, salvo temas puntuales. Tenéis que recordar que cuando eso ha pasado la RFEF ha sido súper contundente con el Betis. Creo que hay que ser un poco más contundente y no permitir que este tipo de comunicados se hagan alegremente porque si no, entre todos vamos a cargarnos al fútbol".

"También la prensa tiene una responsabilidad. Cuando hay errores arbitrales contra el Betis pasan desapercibidos, duran un día o medio día y cuando es a Madrid o Barça prácticamente se crucifica al árbitro", sentenció Ángel Haro.