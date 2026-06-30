El presidente del Bayern, invitado especial de Florentino en pleno 'caso Olise'

El pasado 20 de junio, el Real Madrid emitía un comunicado oficial. Tres párrafos para dejar claro lo siguiente: "El club desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno". El protagonista de la nota era Michael Olise, la gran estrella del Bayern, con quien el club blanco aseguraba mantener "una relación basada en la confianza y el respeto recíproco".

Real Madrid-Bayern, una relación de respeto

La afirmación cobra especial sentido en el acto que se celebrará este martes en el Santiago Bernabéu, escenario de la graduación de la XX promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. El padrino será Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, que se incorpora a una nómina de personalidades entre las que figuran Adriano Galliani, CEO del histórico AC Milan entre 1986 y 2017, o Gianni Infantino, padrinos de las promociones XIX y XI, respectivamente.

Florentino Pérez y Herbert Hainer volverán a verse las caras después de las últimas declaraciones del máximo dirigente bávaro sobre Olise, uno de los futbolistas más codiciados del mercado y al que el Real Madrid ha sido vinculado insistentemente. "Si el presidente del Real Madrid tuviera eso (una oferta) en mente, puede ahorrarse el esfuerzo, porque no queremos vender a Michael (Olise)", afirmó en declaraciones recogidas por el diario alemán Abendzeitung.

Hainer respaldó además la versión oficial del Real Madrid: "Tenemos una muy buena relación con el Real Madrid y, como consecuencia de ello, me contactaron para decirme que, en primer lugar, no tienen absolutamente ningún contacto con Michael Olise y, en segundo lugar, no quieren estas especulaciones constantes en los medios". Una estrategia compartida para tratar de contener unas especulaciones que no han dejado de crecer, especialmente en la prensa alemana.

La situación de Olise en el Bayern

Ambos movimientos tienen lógica en plena disputa del Mundial, un escaparate que previsiblemente elevará aún más la cotización del extremo francés tras su brillante temporada con el Bayern. Precisamente, como ya le ha sucedido a Florentino Pérez en otras ocasiones, el presidente madridista quedó prendado de Olise después de la eliminatoria de Champions en la que el conjunto de Vincent Kompany eliminó al Real Madrid de Arbeloa. El internacional francés fue uno de los grandes protagonistas de la serie y generó constantes problemas a la defensa blanca.

Michael Olise, en un partido con el Bayern / CHARA SAVVIDOU / EFE

Olise llegó al Bayern en julio de 2024 procedente del Crystal Palace. Firmó hasta 2029 en una operación cifrada en 60 millones de euros, incluso por debajo de su valor de mercado en aquel momento (65). Hoy, según Transfermarkt, su tasación asciende a 150 millones de euros, la cifra redonda que Florentino Pérez puso sobre la mesa para cumplir con la oferta prometida durante la campaña electoral.

El destinatario fue Julián Álvarez, aunque el verdadero objetivo de aquella propuesta, rechazada por el Atlético de Madrid y cuya existencia confirmó posteriormente el propio Real Madrid, era fijar un precio por el delantero argentino, también muy seguido por el Barcelona. Florentino Pérez, sin embargo, negó en el programa Horizonte que Olise fuera el futbolista por el que pensaba realizar esa inversión. Un desmentido que encontró su reflejo en las declaraciones públicas de ambas entidades.

Sin embargo, el fuego del 'caso Olise' continúa latente, por mucho que el Bayern trate de sofocarlo. El club alemán es consciente de que el francés seguirá despertando el interés de buena parte de la élite europea. Todo dependerá también de la evolución de su situación contractual y deportiva, un escenario que el propio futbolista aprovechará para medir hasta dónde puede llegar en su relación con el Bayern. Un tira y afloja que, de manera inevitable, acompañará la visita de Hainer al Santiago Bernabéu.