Presentación de Trent Alexander-Arnold como jugador del Real Madrid, en directo

"Querido Trent, bienvenido al Real Madrid. Lo primero que quiero transitirte es nuestro agradecimiento. Podrías haber continuado tu carrera en cualquier club del mundo, pero has elegido vivir el fútbol aquí co nosotros y eso es algo que nunca vamos a olvifdar".

"En el Liverpool has vivido una etapa de éxitos que ha concluido con la conquista de la Premier League esta temporada. Has ganado 9 títulos en 354 partidos en los que has marcado 23 goles y has repartido cerca de 90 asistencias".

"En todas esas etapas de tu vida ha estado siempre presente tu familia. Ellos representan el trabajo y el esfuerzo para ser el futbolista que hoy eres".

"Te espera una afición que te va a esperar siempre y que te va a apoyar siempre y te va a dar el cariño siempre que lo necesites".

"Te encontrarás con compañeras que forman una gran familia, algunos de ellos ya conoces como tu buen amigo Jude Bellingham".

"Gracias Alexander-Arnold por venir a tu nueva casa, el Real Madrid"