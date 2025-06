El preparador de Militao mete miedo: "La tendencia es que haya más y más lesionados"

Eder Militao no lo ha pasado bien en las últimas campañas. El defensa brasileño del Real Madrid ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en un periodo muy corto de tiempo. Dos cruzados rotos que le han dejado dos temporadas casi en blanco, jugando apenas 30 partidos entre ambas y sumando poco más de 1800 minutos entre todas las competiciones.

El exuberante central que deslumbró en el equipo blanco durante varios años ha visto frenada en seco su carrera con solo 27 años. A pesar de todo, tanto el club como el futbolista tienen plena confianza en que pueda volver a un nivel muy bueno a lo largo de la próxima temporada.

En relación a esto ha hablado Romario Queiroz, preparador personal de Militao, en unas declaraciones al diario As. “Yo estaba en Madrid el día de la lesión y las primeras 24 horas fueron muy difíciles. Pero Eder me sorprendió mucho con su forma de afrontar esta segunda lesión. Al día siguiente me dijo: ‘No hay mucho que lamentar, ya pasé por este proceso, sé cómo manejarlo. Vamos a trabajar”, advierte.

"En algunos momentos tuvimos que hacer un poco de psicólogos, tras algunas sesiones de trabajo hablábamos durante un largo tiempo”, añade Queiroz sobre el proceso de Militao, que podría volver a sentirse futbolista en el Mundial de Clubes, bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Militao, el día que se lesionó de gravedad / DAZN

"Está decidido, centrado en hacer un gran regreso. Y está trabajando mucho para ello. Y sí, es posible que vuelva a mostrar el nivel que ya ha demostrado con la camiseta del Real Madrid. Es la lesión que más tiempo de recuperación requiere en el fútbol, así que las dudas son normales. Pero podemos esperar un Militao con muchas ganas de volver a competir al más alto nivel. Mentalmente, le veo muy fuerte después de todo este proceso. Y físicamente seguiremos trabajando para ayudarle a reacondicionarse de la forma más eficiente posible”, sentencia el preparador.

A pesar del optimismo con Militao y su futuro, Queiroz también lanza un aviso importante de las lesiones que habrá en un futuro próximo, debido al calendario: “La relación entre el alto número de lesiones es multifactorial, no diría que hay una causa principal. Pero un calendario más cargado contribuye de manera significativa a que esto ocurra. La intensidad de los partidos ha aumentado mucho en las últimas temporadas. Los jugadores están cada vez más expuestos: corren más y se han incrementado mucho las acciones de alta intensidad durante los partidos, lo cual genera un mayor desgaste. Con una demanda tan alta de partidos y cada vez menos tiempo de recuperación entre ellos, la tendencia es que haya más y más lesionados…”.

El Madrid sabe lo que es perder a jugadores importantes por lesiones graves en los últimos años. Alaba, Carvajal, Courtois o el propio Militao han visto trastocadas sus respectivas carreras deportivas por culpa de los problemas físicos. El calendario, lejos de ayudar, cada vez incluye más partidos. El problema es real.