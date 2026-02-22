Preocupación real por Mbappé

En Madrid existe una gran preocupación con los últimos encuentros de Kylian Mbappé. El francés no está bien y se nota sobre el terreno de juego. Aunque sus números no lo demuestran —sigue marcando goles en casi todos los encuentros—, las sensaciones son malas y no se encuentra tan cómodo como a principio de temporada. En los últimos dos encuentros, esta sensación se ha multiplicado.

El delantero lleva varias semanas, desde el inicio del 2026, arrastrando problemas en su rodilla. En enero se perdió tres encuentros por ese motivo y jugó solo 15 minutos ante el Barça la final de la Supercopa de España con un nivel muy inferior al mostrado anteriormente.

Mbappé, con la medalla de subcampeón de la Supercopa de España / AP

Tras ese bache físico, el francés volvió a gran nivel, marcando siete goles en los cuatro partidos siguientes, pero a partir del encuentro del Rayo Vallecano su rendimiento volvió a bajar. Ante los madrileños, marcó el tanto de la victoria en el último segundo, pero lo hizo de penalti y tras un encuentro muy gris. Arbeloa decidió darle descanso ante la Real Sociedad, consciente de sus problemas en la rodilla y para tenerlo en plena forma para la ronda de play-offs de la Champions League, pero en Lisboa vimos seguramente al Mbappé más intrascendente del curso hasta el momento.

Sin brillo y sin cambio en Pamplona

El francés volvió a repetir un encuentro plano ante Osasuna y siguió alimentando la preocupación blanco. La rodilla y el crecimiento futbolístico de Vinicius lo están mermando en esta fase de la temporada. A pesar de que Mbappé no está bien, Arbeloa es incapaz de sustituirlo. En Pamplona nadie entendió el cambio de Valverde por Gonzalo justo cuando el uruguayo había sido clave en el empate, pero el salmantino lo cambió porque no puede quitar al francés. No es la primera vez que el entrenador del Madrid prefiere hacer experimentos que cambiar a la estrella cuando no está funcionando.

Arbeloa es consciente del precedente que pasó con Xabi Alonso en el banquillo. Los continuos cambios merecidos a Vinicius cuando no estaba bien terminaron explotando en el Clásico con una bronca descomunal. El salmantino llegó al primer equipo sabiendo cómo eran las estrellas del Madrid y desde el primer día se propuso mimarlas para no tener problemas con ellas. Por ese motivo no se atreve a cambiar al francés, a pesar de que muchos madridistas piden que descanse para poder recuperarse.

Álvaro Arbeloa celebra con Vinicius su gol contra el Mónaco. / Kiko Huesca / EFE

"Mbappé descansó el fin de semana pasado contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo; es algo de lo que habló con los médicos y Kylian. Cuando está preparado para jugar, lo hace", explicó el técnico tras el encuentro en Pamplona. Aunque el calendario aprieta y el Real Madrid deberá decidir cuándo darle descanso, porque parece que así no puede seguir e incluso hay riesgo de una lesión si sigue forzando. Y en tres días viene el Benfica de Mourinho.