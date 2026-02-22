Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - BaskoniaValencia Basket - Real MadridCuadro Copa del Rey BaloncestoDónde ver Copa Rey BaloncestoOsasuna - Real MadridVAR Osasuna - Real MadridGranada - BarcelonaAlcaraz - Fils final ATP DohaRankig ATP hoyDinero Alcaraz DohaAlineación Real Madrid hoyBota de OroSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

REAL MADRID

Preocupación real por Mbappé

El francés lleva dos encuentros muy lejos de su nivel de forma y Arbeloa no encuentra la manera de darle descanso en un calendario muy apretado

Maldini sobre Mbappé: El Real Madrid necesita mucho más de Mbappé. No sé si está lesionado, pero es evidente que no está al 100%.

Maldini sobre Mbappé: El Real Madrid necesita mucho más de Mbappé. No sé si está lesionado, pero es evidente que no está al 100%.

Mundo Maldini

Toni Munar

Toni Munar

En Madrid existe una gran preocupación con los últimos encuentros de Kylian Mbappé. El francés no está bien y se nota sobre el terreno de juego. Aunque sus números no lo demuestran —sigue marcando goles en casi todos los encuentros—, las sensaciones son malas y no se encuentra tan cómodo como a principio de temporada. En los últimos dos encuentros, esta sensación se ha multiplicado.

El delantero lleva varias semanas, desde el inicio del 2026, arrastrando problemas en su rodilla. En enero se perdió tres encuentros por ese motivo y jugó solo 15 minutos ante el Barça la final de la Supercopa de España con un nivel muy inferior al mostrado anteriormente.

Mbappé, con la medalla de subcampeón de la Supercopa de España

Mbappé, con la medalla de subcampeón de la Supercopa de España / AP

Tras ese bache físico, el francés volvió a gran nivel, marcando siete goles en los cuatro partidos siguientes, pero a partir del encuentro del Rayo Vallecano su rendimiento volvió a bajar. Ante los madrileños, marcó el tanto de la victoria en el último segundo, pero lo hizo de penalti y tras un encuentro muy gris. Arbeloa decidió darle descanso ante la Real Sociedad, consciente de sus problemas en la rodilla y para tenerlo en plena forma para la ronda de play-offs de la Champions League, pero en Lisboa vimos seguramente al Mbappé más intrascendente del curso hasta el momento.

Sin brillo y sin cambio en Pamplona

El francés volvió a repetir un encuentro plano ante Osasuna y siguió alimentando la preocupación blanco. La rodilla y el crecimiento futbolístico de Vinicius lo están mermando en esta fase de la temporada. A pesar de que Mbappé no está bien, Arbeloa es incapaz de sustituirlo. En Pamplona nadie entendió el cambio de Valverde por Gonzalo justo cuando el uruguayo había sido clave en el empate, pero el salmantino lo cambió porque no puede quitar al francés. No es la primera vez que el entrenador del Madrid prefiere hacer experimentos que cambiar a la estrella cuando no está funcionando.

Arbeloa es consciente del precedente que pasó con Xabi Alonso en el banquillo. Los continuos cambios merecidos a Vinicius cuando no estaba bien terminaron explotando en el Clásico con una bronca descomunal. El salmantino llegó al primer equipo sabiendo cómo eran las estrellas del Madrid y desde el primer día se propuso mimarlas para no tener problemas con ellas. Por ese motivo no se atreve a cambiar al francés, a pesar de que muchos madridistas piden que descanse para poder recuperarse.

Noticias relacionadas y más

Álvaro Arbeloa celebra con Vinicius su gol contra el Mónaco.

Álvaro Arbeloa celebra con Vinicius su gol contra el Mónaco. / Kiko Huesca / EFE

"Mbappé descansó el fin de semana pasado contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo; es algo de lo que habló con los médicos y Kylian. Cuando está preparado para jugar, lo hace", explicó el técnico tras el encuentro en Pamplona. Aunque el calendario aprieta y el Real Madrid deberá decidir cuándo darle descanso, porque parece que así no puede seguir e incluso hay riesgo de una lesión si sigue forzando. Y en tres días viene el Benfica de Mourinho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL