Preocupación y malestar con Mbappé

La ausencia de Mbappé en la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España marcará la cita de Arabia en el conjunto blanco. Da igual el resultado, porque la baja del francés por un esguince de rodilla monopolizará el debate sobre su papel en el club que se ha construido a su alrededor. O esa es la intención declarada desde que Florentino Pérez lo presentase un 16 de julio desde 2024. Desde entonces, una Bota de Oro con sonoras ausencias que generan malestar.

Xabi Alonso, portavoz médico del Madrid

Porque la situación que se ha vivido con el francés en las últimas horas ha retratado al propio futbolista, pero también al club que dejó abierta la puerta de su inclusión en la lista para Yeda hasta el final. "Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones y vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos y que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es? Esa es la pregunta. No lo sé. Esperamos. Igual la siguiente rueda de prensa prepartido lo diré más claro", dijo Xabi Alonso.

Real Madrid TV

Fue antes del encuentro frente al Betis, dando a entender que el galo formaría parte de la expedición blanca y que, a partir de ahí, se decidiría. Incluso no cerraba la puerta a una presencia secundaria en la semifinal frente al Atlético. Una ventana de oportunidad que se ha cerrado de golpe con una ausencia que es un jarro de agua fría. No porque el Real Madrid no pueda armar un plan alternativo contra el Atlético y de cara a una hipotética final, sino por el poso de desconfianza que deja.

Porque el proceso hasta esta no comparecencia explica una mala gestión que parte del propio jugador. El problema en la rodilla que le ha dejado fuera de juego para una Supercopa en la que Xabi Alonso se juega su puesto se remonta al encuentro frente al Celta. Ese partido, que terminó con derrota blanca y un terremoto en el Bernabéu, lo terminó el de Bondy con molestias en su rodilla izquierda.

Forzar para un récord intrascendente

Era el 7 de diciembre, por lo que ha pasado un mes desde un incidente no resuelto. La dolencia le llevó a perderse el partido contra el Manchester City de Champions que abrió el primer punto de conflicto. Desde una parte se entendió la necesidad de no forzar al jugador, a pesar de que el encuentro se diseñó con un aroma de final continua del que no ha logrado desprenderse el tolosarra.

Koundé, Mbappé y Tchouaméni disfrutan del fútbol en el Costa de Marfil–Camerún / TotalEnergies AFCON 2025 @CAF_Online

Más allá de la 'derrota moral' de cómo se interpretó este partido, el segundo diagnóstico es que Mbappé había vuelto a estar fuera de una cita importante en el destino del Madrid. Como ocurrió en la eliminación de Champions de la temporada pasada frente al Arsenal. Lo peor vendría después. Un descanso insuficiente para forzar ante el Alavés, Sevilla y Talavera en Copa para lograr un récord que solo él celebró.

Entonces aparecieron las lecturas que se habían hecho en algunos episodios del PSG, donde se consideraba que el astro galo había puesto su persona por encima del colectivo. La misma virtud que le permite ser decisivo cuando nadie lo es y llenarse de goles. Según informó el Real Madrid, Kylian Mbappé terminó sufriendo un esguince de rodilla en el entrenamiento a puerta abierta que se celebró el 30 de diciembre en el estadio Alfredo di Stéfano.

La lesión de Suecia y el virus del Mundial de Clubes

Para entender este episodio, que mezcla preocupación y malestar, hay que contextualizarlo con otros vividos en el pasado. Como cuando fue 'cazado' en octubre de 2024 en una discoteca de Estocolmo en plena recuperación de una lesión. La situación se repitió en su ausencia en el Mundial de Clubes, del que no pudo hacer parte hasta la segunda parte de octavos por un virus gastrointestinal del que se volvió a dar la justa información. Esto ha dibujado una imagen de un Mbappé que necesita estar entre algodones.

Mbappé se pierde la Supercopa por lesión. / Spada/LaPresse / LAP

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución", fue el diagnóstico emitido por el club tras el entrenamieno abierto al público. A partir de ahí ha sido Xabi Alonso, ejerciendo de portavoz del club blanco, el que ha ido dando mensajes. La baja de Mbappé coincide con el regreso de Niko Mihic a la supervisión de los servicios médicos de un Real Madrid que ha ido perdiendo efectivos en todas las parcelas en lo que va de temporada.

El caso de Mbappé agudiza el problema, porque su ausencia, lejos de ser un periodo incompleto de recuperación, arroja una preocupación mayor por cómo puede evolucionar la rodilla de Mbappé después de haber forzado más de la cuenta. La idea es aplicar un tratamiento conservador que no convierta una carrera a contrarreloj para estar en la Supercopa en un mal mayor para un jugador que hasta llegar al Madrid había salvado las grandes lesiones.

Solo los problemas musculares habían frenado a un jugador que verá desde la distancia cómo sus compañeros, y sobre todo su entrenador, se la juegan. Y él de paso, porque sea cual sea el destino del club blanco en Arabia, su nombre aparecerá, para bien o para mal, en los veredictos que se hagan de un torneo marcado desde ya por su ausencia.