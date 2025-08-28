Preocupación en el Madrid por el viaje a Kazajistán: "Está muy lejos y es un elemento a tener en cuenta"

El sorteo de la fase de liga de la Champiuons League no ha sido precisamente favorable para el Real Madrid. El conjunto que dirige Xabi Alonso tendrá que enfrentarse a rivales de la talla del Manchester City, el Liverpool, la Juventus o el Benfica.

Sin embargo, quizás lo que puede resultar más incómodo es el viaje que tendrán que hacer a Kazajistán para enfrentarse al debutante Kairat Almaty. 8.000 kilómetros y muchas horas de avión para llegar a un estadio que está a solo 300 kilómetros de la frontera con China.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ha sido el primero en mostrar preocupación por dicho desplazamiento.

El Kairat Almaty celebra su clasificación para la fase liga de la Champions tras derrotar al Celtic en los penaltis este martes. / Associated Press/LaPresse / LAP

“Nunca hemos jugado contra ellos. Está muy lejos y es otro elemento a tener en cuenta a la hora de ir allí y de volver después del partido, teniendo en cuenta el calendario tan exigente y comprimido que tenemos. Pero hay que aceptarlo y preparar bien ese partido, como todos”, sentenció en unas declaraciones a Real Madrid TV tras el sorteo.

A pesar de todo, Butragueño se mostró confiado con lo que pueden lograr los blancos: “Nos esperan partidos igualados. Lo vivimos con una especial ilusión y con toda la esperanza en el equipo. La plantilla tiene muchos recursos y ofrece a Xabi muchas alternativas. Confiamos y esperamos que el equipo responda a las expectativas de nuestros aficionados”.

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño. / EFE/Kiko Huesca

“Esta competición siempre te exige al máximo y todos los partidos van a ser muy disputados. Tenemos que ofrecer nuestro mejor nivel para conseguir los resultados que nos permitan estar en la siguiente ronda y entre los ocho primeros, lógicamente”, explicó en la cadena del club.

El exfutbolista también fue cuestionado por los nuevos enfrentamientos ante el City: “Contra el Liverpool también hemos jugado varias veces en los últimos años. Nos conocemos muy bien. Son equipos de máximo nivel que también aspiran a ganar esta competición. Son partidos fantásticos para los aficionados, de los mejores que se pueden ver ahora mismo en el mundo”.

“Son clubes históricos con mucha tradición que saben disputar este tipo de partidos. El calendario no nos da tregua, pero es una oportunidad para nuestros aficionados de disfrutar del mejor fútbol y eso tenemos que intentar aprovecharlo”, concluyó.