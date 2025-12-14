La prensa madrileña, firme en su postura: "Para mí, destituir a Xabi Alonso sería un error"

Lo que suceda esta noche en Vitoria puede ser determinante para definir el futuro de Xabi Alonso. El técnico vasco se la juega, 'a priori' en Mendizorroza, frente al Alavés, tras una semana muy dura y especulativa a nivel deportivo. El conjunto blanco perdió ante el Celta de Vigo en Liga (0-2) y ante el Manchester City en Champions (1-2), además de completar un mes negativo a nivel de resultados, con apenas 2 triunfos en los últimos ocho encuentros.

El entorno mediático aprieta, poniendo el foco en Xabi Alonso y alejando a los jugadores del principal problema deportivo. Algunas opiniones apuntan a que el club podría estar cada vez más cerca de tomar una decisión si la dinámica del equipo no mejora de forma inmediata.

"No entiendo las dudas"

Entre los análisis de la situación, Emilio Contreras destacó en La Tribu: "Me sorprende que una apuesta de tres años como la de Xabi Alonso salte por los aires. Es evidente que hay cosas que no están funcionando, pero los resultados no son malos... el equipo era líder hasta hace muy poco y está entre los ocho primeros en la Champions. El año pasado la situación era más crítica y se mantuvo a Ancelotti. Esto habla a las claras que la paciencia en el Madrid es muy limitada", decía el tertuliano.

Contreras recordó que la gestión de entrenadores en el Real Madrid siempre ha sido exigente, pero con cierta paciencia cuando los resultados justifican la continuidad. En este sentido, considera que la situación actual de Alonso no justifica decisiones drásticas de manera inmediata.

Por su parte, Nacho Labarga también ofreció su perspectiva sobre la polémica: "No entiendo por qué hay tantas dudas con una posible destitución. Esto es el Real Madrid y ese escudo te obliga a ganar. La racha es muy mala y por mucho que no haya un sustituto claro... la exigencia en este club es diferente. Yo tengo claro lo que haría y para mí destituir a Alonso sería un error".

"Estamos en diciembre y ni siquiera se ha disputado el primer título de la temporada"

José Manuel Oliván subrayó otro aspecto: la temporada aún no ha alcanzado sus momentos decisivos. "Estamos a 12 de diciembre y ni siquiera se ha disputado el primer título de la temporada. Desconozco los entresijos porque si se le ha ido sí es un problema. Alonso ya ha demostrado que es un gran entrenador con los resultados y hay que tener paciencia con este tipo de proyectos a largo plazo", afirmó.

Sin embargo, no todo se centra en los resultados. Ferran Martínez apuntó a la gestión del vestuario como el gran desafío de Alonso: "El problema no es de resultados y sí de gestión. Los resultados no han sido malos, pero el cambio de Vinicius en el Clásico cambió su relación con los jugadores... el día del City hasta Asencio hizo gestitos por el cambio".

Pablo Pinto ofreció una visión más moderada sobre la urgencia de la situación: "No ha empezado por el camino que se podía esperar, pero no creo que la situación sea tan dramática como para que se juegue su puesto en Vitoria. Me parece una barbaridad porque en el mundo del fútbol cambia todo en un segundo. En cuanto a puntos, la situación no podría ser mucho mejor. Yo me esperaría a la Supercopa para tomar una decisión de ese tipo", afirma el periodista en Radio Marca.