La prensa de Madrid, 'harta' de Mourinho: "Le han tomado la matrícula y ha quedado muy retratado"

Que Mourinho no estará este miércoles en la cita del Benfica con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu es una realidad. Para muchos, una ‘decepción’, ya que algunos sectores del madridismo querían ese ‘morbo’ de ver al exentrenador blanco en los que fueron sus banquillos. El regreso prometía emociones fuertes, recuerdos y, sobre todo, una reacción intensa de los más 'nostálgicos' ante una figura que nunca dejó indiferente a nadie.

El portugués se ‘autoexpulsó’ en Lisboa. Fue una roja sorprendente, en la que apenas protestó, tras ver dos tarjetas amarillas consecutivas por reclamar un penalti. Mourinho, que había afirmado tener muchas ganas de regresar al Santiago Bernabéu, se quedó así fuera de ese reencuentro sentimental con el Real Madrid.

Mourinho estará en la grada

Pese a que su expulsión pasó casi desapercibida en el entorno madridista tras el incidente entre Prestianni y Vinicius, que acaparó todas las portadas, hay un sector del madridismo que se muestra decepcionado con Mourinho. Esos elogios que veíamos tras el encuentro de Fase de Liga, en el que el Benfica goleó al Real Madrid por 4-2, se diluyeron. Consideran que el técnico evitó, de algún modo, un cara a cara incómodo con la que fue su afición y el caso Vinicius.

Algunos califican su expulsión como un ‘número’ y una ‘borrada’ de la cita de Champions, una manera de no tener que exponerse a un recibimiento incierto. De hecho, tampoco acudió este martes a la rueda de prensa del Benfica y no ofreció ninguna respuesta sobre lo sucedido. El jefe de prensa del club fue contundente al irrumpir en la sala: no se respondería ninguna cuestión sobre Prestianni. João Tralhão, segundo entrenador, ejerció de portavoz sin apenas entrar en polémicas.

Sin embargo, el portugués sí se personará en el estadio. Estará en la grada presenciando el partido, aunque no podrá acceder al vestuario en el descanso para dar instrucciones. Seguirá el encuentro desde un lugar discreto, probablemente un palco privado, mientras se comunica con João Tralhão. Una presencia silenciosa, pero inevitablemente observada.

Hartos de Mourinho

En Madrid, pocos defienden a Mourinho. La prensa de la capital ha sido contundente con él y se le acusa de “hipócrita” por no afrontar de manera adecuada la situación relacionada con Prestianni. “Cuando un futbolista sufre insultos racistas, aunque no esté probada su veracidad, centrarse en su celebración y preguntarse ‘¿Por qué hizo el idiota?’ es tan reprobable como comentar un caso de violación con frases como ‘¿Por qué llevaba una falda tan corta?’. Si encima es el propio Mourinho quien, cuando se activa el protocolo antirracista, critica una celebración, haría bien en revisar sus propias celebraciones y releer la definición de ‘hipócrita’”, afirman desde distintos sectores.

Por su parte, Roberto Gómez, en La Tribu, fue contundente también con el portugués. “Lo de Mourinho ha quedado muy retratado para el madridismo. Estuvo Courtois espectacular en rueda de prensa, es un gran portavoz. Vamos a esperar si va al campo o no va, pero lo importante es que el madridismo le ha tomado la matrícula. Un amplísimo sector. Los ‘mourinhistas radicales’, los nostálgicos, están obsesionados con él, aunque hace tiempo que no hablen”, señaló en Radio Marca.

"Eso no convierte a 'Mou' en un racista"

En Inglaterra, por ejemplo, Rio Ferdinand también quiso dejar su granito de arena sobre el asunto. Menciona a Mourinho. "Creo que con el tiempo José se sentará y dirá: ‘Quizá gestioné mal la situación’. Pero eso no convierte a José Mourinho en un racista. Ha hecho mucho por los futbolistas negros en todo el mundo, que lo ven como una figura paterna. Simplemente, por desgracia, afrontó mal este asunto”, lo defiende.

En cualquier caso, el Santiago Bernabéu se prepara para una gran cita de Champions, con Mourinho que verá la vuelta del play-off desde la grada. Un escenario cargado de simbolismo, en el que se esperan chispas, en el césped y en la grada.