La prensa internacional se rinde al Real Madrid: "Tal vez sea la magia negra"

La historia interminable se volvió a repetir en Wembley. El Real Madrid llegó a la final de la Champions League con más épica que juego, aterrizó en Londres para no imponer su fútbol ante un Borussia Dortmund a años luz de los blancos y, sin embargo, volvió a ganar.

La prensa internacional, una vez más, se rindió a los pies del para ellos "Rey de Europa". Así lo dicen las 15 Copas de Europa que brillan en las vitrinas del Bernabéu. "Quizás sea el puro peso de la historia, tal vez sea la suprema confianza en uno mismo, tal vez sea la magia negra de los hombres de blanco", pero el "el Real Madrid siempre encuentra la manera" de ganar, aseguran en el 'The Sun' de Inglaterra.

"Durante 72 minutos en el estadio de Wembley, esta final de la Liga de Campeones estuvo agitada, hirviendo a fuego lento. Quizás para el ojo inexperto podría haber parecido que el equipo de amarillo y negro dominaba", agrega 'The Observer' sobre el buen inicio del BVB en Londres que, sin embargo, no sirvió para derrumbar el muro de Courtois.

Resignación en casa del subcampeón

En Alemania, en el 'Bild' escriben que el "sueño" ha "explotado de forma amarga", de forma que ahora toda Alemania llora con los de Dortmund, ya que, igual que con la derrota frente al Bayern en la final alemana de 2013, el equipo ha dejado que le roben un título merecido.

"Cuando las lágrimas se sequen, las estrellas del BVB se darán cuenta de lo que han rendido en esta temporada europea", afirmó sin embargo el diario más leído del país germano.

"Decepción, pero también orgullo", comentó la revista deportiva 'Kicker', que señaló que "el cuento negro y amarillo ha quedado inconcluso" y el final feliz en 'wishful thinking'.

"Al final el Real Madrid demostró porque desde 1983 no ha perdido una final internacional. Porque soporta asaltos y golpes con una calma estoica que no se puede aprender, sino que se obtiene a través de éxitos en serie. Algo que el BVB no tiene y que esta vez supuso la pequeña pero decisiva diferencia", analizó este medio.

Rendidos al Madrid

En Francia, el discurso sigue la misma línea. "Los intocables" es el título que ocupa la portada de L'Equipe con una imagen de los jugadores merengues celebrando la victoria este sábado en el estadio de Wembley después de haber recibido la copa.

El periódico conservador Le Figaro también destaca ese duelo en el que salió victorioso el Real Madrid: "Courtois, pesadilla de Adeyemi". Para Le Figaro, el guardamenta del Real Madrid fue "el hombre de esta final" porque "salvó" a su equipo varias veces en la primera parte: "Sus intervenciones ante Adeyemi y Fülkkrug mantuvieron vivos a los merengues cuando el Borussia los dominaba".

El diario popular Le Parisien recurre a la misma fórmula que L'Équipe para su titular sobre el encuentro de Wembley: "Al final, siempre es el Real (Madrid) el que gana".