La prensa internacional alucina y carga contra Florentino Pérez: "comentarios sexistas" y "caos" en un "espectáculo surrealista"

Han pasado horas de la que probablemente sea una de las ruedas de prensa más sorprendentes de la historia del fútbol. Las palabras de Florentino Pérez ante los medios todavía traen cola. No solo en España, en toda Europa alucinan con lo que ocurrió en la tarde del martes en Valdebebas.

El diario alemán Bild habla directamente de un "Terremoto en el Real Madrid" para titular lo sucedido. "Protagonizó un espectáculo insólito. ¡Una auténtica bomba! ¿Y posiblemente el principio del fin de su etapa en el Real Madrid?", se preguntan.

Así titula Bild lo sucedido en Valdebebas / Bild

"En lugar de limitarse a hablar del futuro del club, Pérez se dedicó principalmente a ajustar cuentas con la prensa. Se mostró especialmente desafiante. Pérez parecía irritado. Ya especulan con que la rueda de prensa de crisis fue el preludio de una posible retirada. Cabe destacar que el presidente se mostró muy nervioso durante toda la rueda de prensa. Miraba constantemente su teléfono y jugueteaba con un anillo en su dedo. Nada del líder habitualmente sereno se vislumbró. En lugar de aclarar las cosas, Pérez dejó muchas preguntas sin respuesta. El caos continúa reinando en el Real Madrid", sentencia el medio.

En la misma línea se pronuncia Sky Sports: "El caos en el Real Madrid, el club con más títulos en España, ha alcanzado un nuevo nivel. Pérez se enzarzó repetidamente en discusiones acaloradas con periodistas individuales. También abordó su tema predilecto, el "caso Negreira".

En Francia son todavía más contundentes y se centran, especialmente, en los comentarios dirigidos hacia mujeres que hubo en la sala de prensa de Valdebebas. "Comentarios sexistas, ataques directos, anuncio de nuevas elecciones... Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, está pasando por una crisis", titula L'Equipe en su portal web. "Fue una rueda de prensa marcada por numerosos deslices, incluyendo comentarios sexistas", concluye el medio francés.

El portal web de L'Equipe, muy duro con Florentino / L'Equipe

Más contundente se mostraron en el programa After Foot, de RMC Sport. Allí, el periodista Walid Acherchour cargó duramente contra Florentino: "¡Está completamente acabado! ¡Es el Jean-Michel Aulas del Real Madrid! ¡Es lamentable!". En su web, el medio también muestra su indignación por los comentarios del presidente: "Hizo varios comentarios sexistas contra las mujeres, incluida una periodista del diario ABC. Protagonizó otro comentario inapropiado cuando intentó darle la palabra a la periodista de Fox Sports, Lola Hernández. El presidente del club se desvió de la crisis actual para centrarse en su situación personal".

The Sun, medio británico, tampoco se explica la intervención del presidente blanco: "Florentino Pérez, protagonizó un extraño discurso sexista durante una acalorada rueda de prensa en medio de una temporada turbulenta. Arremetió contra los periodistas, especialmente las mujeres".

Quizás uno de los que mayor dureza pone en su análisis es el prestigioso The Guardian, que habla de un "discurso insólito". "Los presentes apenas podían creer lo que veían. Se sentó en un escritorio con un teléfono que miraba constantemente y unos papeles que no tocaba", escriben.

The Guardian también atiza a Florentino / The Guardian

"Tampoco se habló de los problemas del Real Madrid en el terreno de juego, ni del entrenador, ni de José Mourinho, ni se dio ninguna explicación de la temporada que acababan de sufrir. Estaba allí para soltar un discurso surrealista y repetitivo que duró más de una hora, mucho después de que su propio equipo hubiera intentado ponerle fin. Pérez siguió hablando sin parar, con los desvaríos incoherentes de un hombre de 79 años que insistía en que su salud 'es perfecta'. 'Lo estoy disfrutando', dijo, pero en realidad era hora de irse, hora de volver a casa. Ya basta. Las risas eran incómodas, más dirigidas a él que con él", concluyen en su pieza de manera contundente.