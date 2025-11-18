La prensa inglesa no quiere a Bellingham en el Mundial

Jude Bellingham salió mal parado en su regreso a la selección inglesa después de cuatro partidos de ausencia. Los periodistas ingleses le acusaron de “hacer aspavientos” cuando le cambiaron, y de no celebrar un gol de Kane. Las imágenes no acompañan a dichas acusaciones de ese sector de la prensa, que postula por prescindir del jugador en el Mundial después de ganar los últimos cuatro partidos en los que no estuvo.

Tuchel no lo vio, pero…

Tuchel siguió la corriente a los periodistas que le insistieron en esos detalles tras el partido que ganaron a Albania. Reconocía, en primera instancia, que no había visto lo que le decía uno de los informadores. "Si es verdad esto que me estás diciendo, pues, obviamente, pues no es una buena impresión. Vi que no estaba contento cuando salió del campo. No quiero darle más importancia, pero mantengo mi palabra: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran”.

También acusaron al jugador de no celebrar el segundo gol de Kane: “Tengo que revisarlo porque estaba muy contento con el gol. Hablé brevemente con Morgan Rogers (su relevo) y estaba seguro de que todos lo celebrarían juntos. Lo revisaré, pero esa no es la imagen que queremos transmitir, porque creemos que todos están comprometidos y todos aceptan las decisiones. Ya sea antes del partido o durante el partido, y eso no excluye a nadie”.

La historia de derrumba

Sin embargo, la historia de los periodistas se derrumba con el paso de los días, porque las imágenes no pruebas que hubiese aspavientos de los que acusan al jugador, que se retiró cabizbajo como cualquier futbolista que es cambiado y quiere seguir jugando. Tampoco es cierto que no celebrara el gol de Kane. El propio delantero del Bayern quiso “zanjar” la polémica mostrando una imagen en redes sociales de como Bellingham lo celebraba.

Bellingham saluda a Tuchel / Efe

El centrocampista inglés fue declarado MVP del partido en contra de la opinión de los propios periodistas ingleses. Fue el que dio más toques en área contraria (cuatro), el segundo que más ocasiones generó (dos), el que más pases acertados dio en el último tercio del campo (26), el que más duelos ganó (siete) y también el que más faltas recibió (tres).

Egoísta y el Mundial

A pesar de todo, en la prensa se le calificó de “egoísta”. “Debería haberse contagiado de la alegría colectiva, en lugar de amargarse por su propio resentimiento y prepotencia. La egoísta estrella muestra sus verdaderos colores de nuevo. Deben hacerse preguntas serias sobre su inclusión en el Mundial”, relató el periodista Craig Hope en el ‘Daily Mail’.

En defensa de Bellingham salió la leyenda inglesa Ian Wright, y lo escribió en sus redes sociales: “Tienen que crear esta historia porque no hay nada más de lo que hablar hasta el Mundial, así que todos estos meses van a ser así. Odian que no pueden llegar a él. Odian que no pueden influir negativamente en su carrera en su club como han hecho con tantos otros. Es un gran chico joven con talento y con amor en abundancia”.