La 'premonitoria' frase de Bale: "El Barça y el mundo están avisados: comienza una nueva era para el Madrid"

El Real Madrid de Xabi Alonso recibió su primer batacazo en las semifinales del Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain. Los blancos cayeron goleados y se volverán a Madrid antes de lo que querían en el primer torneo del tolosarra.

El partido ante los franceses parecía más igualado de lo que realmente pasó. El Madrid venía en dinámica positiva tras superar a Juventus y Dortmund, mientras que el PSG eliminó sufriendo al Bayern en un partido que terminó con dos expulsados. Sin embargo, lejos de los pronósticos, el equipo de Luis Enrique pasó por encima de los blancos.

Curiosamente, en redes sociales se hicieron virales unas declaraciones que hizo Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, antes del encuentro. Entrevistado por DAZN, el galés quiso lanzar un aviso al PSG y a todos los demás equipos de Europa, incluyendo al Barça.

Xabi Alonso se llevó un varapalo ante el PSG / Frank Franklin II / AP

"Aunque el PSG ha jugado a un muy buen nivel esta temporada, todos sabemos el resultado final: el Real Madrid ganará. El Real Madrid de Xabi Alonso se prepara para ser feroz. El Barcelona y el resto del mundo están avisados: comienza una nueva era para el Real Madrid", dijo Gareth Bale justo antes de que empezara el encuentro.

El ex del Real Madrid no salió bien parado tras las frases que dijo. El Madrid no solo no ganó el partido, sino que además se llevó un serio correctivo por parte de los parisinos. Además, parece que para llegar a esa "nueva era" de la que hablaba Bale, Xabi Alonso tendrá que trabajar mucho con el equipo.

El equipo blanco se irá ahora de vacaciones y tratará de desconectar en el poco tiempo que tiene antes de iniciar la pretemporada. La derrota ante el PSG podría abrir las puertas del mercado de fichajes de nuevo. Serán semanas intensas en la casa blanca.