La Premier prepara una superoferta por Vinícius

La renovación de Vinícius Junior por el Real Madrid se complica cada vez más. Jugador y club tienen previsto reunirse cuando termine el Mundial, lo que no se sabe si lo harán cuando acabe o cuando el jugador regrese de sus vacaciones. El acuerdo se complica cada vez más ante la postura del delantero de ser el mejor pagado de la plantilla.

Se agota el tiempo

El Madrid se sentará con la idea de hacerle una última oferta. Si no la acepta, abrirá la ronda de contactos con los equipos que estén interesados en su fichaje para traspasarlo y evitar que se vaya gratis el próximo verano. Su precio de mercado es de 140 M€, dinero que invertiría en un relevo de primera línea con Olise como principal objetivo.

Florentino Pérez ha recurrido a Ronaldo Nazario para que convenza al jugador. El presidente le habría pedido ayuda para que intermedie y firme la ampliación, según ‘Defensa Central’. El ex goleador madridista no negociaría en nombre del club, pero sí tendría un papel relevante como embajador blanco y mito del fútbol brasileño.

Vinícius Jr. se reivindica en el Mundial / Europa Press

Al Real Madrid le quedan seis meses de margen para convencerle. A partir de enero, Vinícius tendrá la libertad de negociar con cualquier club dispuesto a pagar lo que pide y Florentino Pérez le niega. Su ventaja es que cobraría una prima como la que Mbappé consiguió con el club blanco por llegar con la carta de libertad, lo que facilitaría su fichaje por el mejor postor.

Premier, Bayern y PSG

Los clubes más poderosos del continente están atentos a una situación que no esperaban y de la que todavía recelan. Sin embargo, el tiempo pasa y la renovación se dilata sin que acerquen posturas. Por eso, y según adelanta el periodista Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, “un club inglés estaría interesado en fichar al astro brasileño y podría salir este mismo verano. Estaría preparando una oferta de 137 millones de libras (159 M€) por el jugador”.

Si bien no se conoce el nombre del equipo, sí asegura que es uno de los grandes de la Liga inglesa. El mismo informador no descarta al Bayern Múnich, que estaría tentando al brasileño si el Madrid se plantea traspasarlo. No descarta que ambos clubes puedan negociar un intercambio con Olise (con un valor de mercado de 150 M€), aunque para el equipo alemán sería complicado asumir sus exigencias económicas. En esta ecuación, tampoco hay que descartar al PSG, que también pujaría por fichar al brasileño.