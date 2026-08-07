La Premier, la gran vía de escape para Endrick

El futuro de Endrick en el Real Madrid ha dado un giro en las últimas semanas. Lo que parecía un escenario favorable para que el delantero brasileño ganara protagonismo tras las salidas de Gonzalo García, traspasado al Fulham, y Franco Mastantuono, que jugará cedido en la Fiorentina, ha cambiado radicalmente con los últimos movimientos del club blanco en el mercado.

José Mourinho había transmitido al atacante que tendría oportunidades tanto en el extremo derecho como en la punta del ataque, donde Kylian Mbappé partía como única referencia indiscutible. Sin embargo, la dirección deportiva reaccionó con rapidez para reforzar precisamente esas posiciones.

Primero cerró el fichaje de Carlos Espí, incorporado desde el Levante tras alcanzar un acuerdo por el importe de su cláusula de rescisión, cifrada en unos 25 millones de euros. Y apenas unos días después anunció la llegada de Yan Diomande, convertido en el fichaje más caro de la historia del club tras una operación valorada en 125 millones de euros fijos más otros 15 en variables.

La llegada de dos futbolistas ofensivos, ambos de una edad similar a la de Endrick y considerados apuestas estratégicas de futuro, complica todavía más el camino del internacional brasileño hacia un puesto importante en la plantilla.

La Premier, la vía preferida

Ante este nuevo panorama, el entorno del delantero ya estudia alternativas. Según informó Ramón Álvarez de Mon, Roc Nation, la agencia que representa a Endrick —y que también gestiona las carreras de Vinicius Jr. y Yan Diomande—, trabaja en una salida temporal durante este mercado.

La prioridad sería encontrar una cesión sin opción de compra que permita al brasileño acumular minutos en una competición de máxima exigencia. La Premier League aparece como el destino preferido, convencidos de que el ritmo y la intensidad del fútbol inglés pueden acelerar definitivamente su desarrollo antes de regresar al Santiago Bernabéu.

La Roma sigue muy atenta

Mientras tanto, desde Italia también han surgido pretendientes. Según informa La Gazzetta dello Sport, la Roma sigue de cerca la situación del delantero y valora seriamente intentar su incorporación si el Real Madrid abre la puerta a una cesión.

El diario italiano explica que el conjunto romano estudia una fórmula similar a la utilizada por el Como con Nico Paz.

El Real Madrid no quiere perder el control

Pese al creciente interés de varios clubes europeos, en Valdebebas mantienen intacta la confianza en Endrick. El brasileño continúa siendo una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro para la entidad. Sin embargo, la competencia se ha disparado tras los últimos fichajes y todo apunta a que una cesión podría convertirse en la mejor solución para todas las partes.

La decisión definitiva se tomará en las próximas semanas, pero el escenario ha cambiado por completo. Lo que hace apenas unos días parecía una temporada con más protagonismo para Endrick se ha transformado en una carrera contrarreloj para encontrar un destino donde pueda seguir creciendo sin perder de vista su objetivo final: triunfar con la camiseta del Real Madrid.