La pregunta que no gustó a Mbappé: "Esto es una falta de respeto"

Hubo un momento de tensión entre Kylian Mbappé, autor de cuatro goles en el triunfo del Real Madrid por 3-4 ante el Olympiacos en la Champions League, y el periodista Miguel Ángel Toribio, al final del partido de Liga de Campeones después de que éste le preguntara si sentía que “hay Mbappédependencia y que el equipo depende mucho de tus goles”.

La cuestión no sentó nada bien al delantero francés, que reaccionó con gesto serio: “Creo que esta pregunta es una falta de respeto a ti y una mala pregunta”, respondió, visiblemente molesto. Mbappé, que ya suma 8 tantos en 5 partidos de Champions, aprovechó para subrayar cuál es su rol en el equipo: “Cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo, de normal, es marcar goles”.

Lejos de asumir que el Madrid viva pendiente de él, quiso desmontar esa etiqueta: “No pienso que haya dependencia o algo así. Es más una cosa de periodistas o de gente de fuera”, insistió.

El francés remarcó que su producción ofensiva no se explica sin el colectivo: “Puedo decir que sin nuestros jugadores no ganamos el partido”, recalcó, antes de volver a insistir en la misma idea: “En cada equipo hay jugadores con un trabajo que hacer y el mío es marcar goles, que al final es lo que puedo hacer para el equipo”.

Toribio trató de justificar su pregunta recordándole que, pese a sus espectaculares números —22 goles en 18 partidos—, Mbappé se quedó sin marcar ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche, y el Real Madrid no ganó ninguno de esos encuentros.

La respuesta de Kylian fue todavía más directa: “Sí, pero eso no tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado y porque mi trabajo es marcar goles… no ‘dependencia’. Eso es lo que tienes que decir, no la dependencia. Tienes que decir que Kylian no ha marcado y que Kylian tiene que marcar”.

El delantero, que acumula más de la mitad de los goles del Real Madrid esta temporada (22 de los 40 totales), dejó clara así su postura: asume la responsabilidad por su peso en el equipo, pero rechaza frontalmente la etiqueta de “Mbappédependencia” que, a su juicio, pertenece más al relato mediático que a la realidad del vestuario.