Pedja Mijatovic, exdirector deportivo del Real Madrid, no da crédito con el pulso de Vinicius a Florentino Pérez

La tensión va en aumento en el Real Madrid. A pesar de ir primeros en LaLiga, el equipo de Xabi Alonso no transmite buenas sensaciones, pero lo peor no es eso: el vestuario parece estar echándole un pulso en toda regla al técnico donostiarra, con Vinicius Junior como principal líder.

Ayer saltó la noticia de que el atacante brasileño le habría comunicado a Florentino Pérez que no renovará si su relación con Xabi Alonso no mejora, según informó el medio 'The Athletic'. Desde entonces, todas las miradas están puestas en este conflicto.

Por ello, en el programa de la Cadena SER 'El Larguero', presentado por el periodista Manu Carreño, decidieron llamar a Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid y director deportivo entre 2006 y 2009, para que compartiese su opinión al respecto.

El de Montenegro no dudó en decir que "nunca un jugador puede exigir al club que yo con este entrenador no quiero jugar". La principal razón que otorgó es que "el fútbol es un deporte colectivo", algo que no acaba de entender Vinicius.

No obstante, la situación cambiaría si Vinicius prometiese que marcaría cada día y que con esos goles el equipo ganaría fácilmente, entonces no haría falta entrenador, según contó el exjugador del Real Madrid en 'El Larguero'. Pero como "no es así", lo que tiene que hacer el brasileño es seguir trabajando.

Aunque tiene claro que Florentino Pérez "no puede permitir una cosa así", debido a que si el brasileño no está contento en el Real Madrid debe de tener las puertas abiertas para marcharse del club. "Nadie le ha atado aquí", reconoció.

Lo que no puede ocurrir, de ninguna de las maneras, es imponer a un entrenador, algo que ha hecho Vinicius, según 'The Athletic'. "Imagínate si ahora empiezan los once a buscar un entrenador. ¿Tendríamos 20 entrenadores?", sentenció.

El exdirector deportivo aseguró que el Real Madrid debe de estar por encima de cualquier futbolista. Cabe recordar que Vinicius acaba contrato el 30 de junio de 2027, una fecha en la que podría irse gratis a otro equipo.