CHAMPIONS LEAGUE

La predicción de Manolo Lama para la eliminatoria Real Madrid - Benfica: "Es muy favorito"

El periodista de 'El Partidazo de COPE' dio su punto de vista sobre lo que podría ocurrir en ambos partidos

El Partidazo de COPE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Real Madrid no puede permitirse otro tropiezo en el Estádio Da Luz. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se enfrentará nuevamente al Benfica en busca de un pase a los octavos de final de la Champions League, en una eliminatoria marcada por un protagonista indiscutible: José Mourinho.

Por su parte, el conjunto portugués aseguró su presencia en esta ronda gracias al gol de Anatoli Trubin en el descuento frente al Madrid y ahora quieren volver a repetir la gesta. No obstante, el conjunto blanco no se lo pondrá nada sencillo.

La eliminatoria ya está trayendo cola y aún ni ha empezado. Ayer, desde 'El Partidazo de COPE' analizaron cómo llega el Madrid al partido de esta noche y Manolo Lama dio su punto de vista sobre lo que podría ocurrir en ambos partidos.

El periodista de la COPE recordó que la eliminatoria se juega a 180 minutos, subrayando que el Benfica deberá disputar dos partidos excelentes para poder plantarle cara al Madrid.

Además, la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, donde ya es tradición que las noches de Champions sean intensas y que los 90 minutos se hagan muy largos.

"El Benfica lo ha ganado una vez, pero es que ahora le tienes que sacar dos buenos resultados en dos partidos", compartió en 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño.

Manolo Lama fue tajante: "Y con todos mis respetos, para mí ahora mismo el Benfica está a años luz del Madrid".

"Por esta razón, creo que el Madrid es muy favorito, porque tú dices a un partido, bueno, pues, un partido puede tener un accidente, un mal día. Ellos pueden tener un día maravilloso, pero a dos partidos, para mí es muy favorito el Madrid", sentenció.

