El precio del reloj de Riquelme que tuvo que empeñar para solventar su deudas

Enrique Riquelme acudió este miércoles al programa de entretenimiento 'El Hormiguero' para explicar su candidatura electoral. El empresario alicantino y candidato a la presidencia del Real Madrid eligió este programa presentado por Pablo Motos por una cuestión estratégica, aprovechando la gran audiencia que el programa registra en horario de 'prime time' en televisión, lo que le permite dar mayor visibilidad a su mensaje y llegar a un público amplio a falta de cuatro días para las elecciones del Real Madrid.

Riquelme pasó esta semana por Rac1 y por el pódcast de Jordi Wild, 'The Wild Project', en su ruta para explicar el proyecto que tiene en sus manos. Para muchos, Riquelme es un hombre desconocido, que ha aparecido en el panorama del Real Madrid para competirle el trono a Florentino Pérez. En parte, es así, ya que nunca antes se había vinculado mediáticamente al Real Madrid. Pero la realidad es que el alicantino lleva tiempo trabajando en la sombra y Florentino Pérez 'lo presentó' en rueda de prensa después de anunciar que iba a convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid: "Un empresario del sector de la energía con acento sudamericano que parece que se quiere presentar a las elecciones".

Una infancia de autosuperación

El candidato a las elecciones estudió toda la vida en Alicante, donde pasó por centros como Fomento Aitana. Sin embargo, acabó dejando la universidad para marcharse a Panamá. Ahí, comenzó trabajando en proyectos con la ampliación del Canal, en el que desarrolló distintos negocios sobre el suministro de materiales para luego dar el salto al sector energético y de infraestructuras. Tras años metido en la indústria de las energías renovables, fundó el Grupo Cox, una empresa especializada en agua y energías, donde operan en el diseño, construcción y gestión de plantas desaladoras, potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales. En noviembre de 2024, Cox salió a cotizar en la Bolsa española, según la propia presentación corporativa de la compañía.

Sin embargo, para llegar en la posición económica en la que está, Riquelme tuvo que pasar por una etapa muy complicada en su vida. Vivió una situación límite en Panamá, donde atravesaba serias dificultades económicas y problemas para afrontar sus gastos básicos. Junto a Pablo Motos, Riquelme explica que acudió a una casa de empeños con un objeto muy especial: un reloj Rolex que le había regalado su padre y que además llevaba su nombre grabado en la parte trasera.

"Empeñé mi reloj para sobrevivir": Así es la historia de Enrique Riquelme / 'El Hormiguero'

El reloj que le cambió el rumbo empresarial

A cambio del reloj, recibió 220 dólares, una cantidad que en aquel momento equivalía aproximadamente a unos 270 euros, y que necesitaba con urgencia para poder pagar el alquiler de su vivienda. El dinero obtenido le permitió salir del paso temporalmente y cubrir una de sus necesidades más inmediatas en un momento de gran presión financiera. Pocos días después, concretamente doce días más tarde, Riquelme consiguió cerrar un negocio relacionado con la venta de arena, lo que le permitió obtener ingresos y recuperar el reloj empeñado.

Un recuerdo que se convirtió con el tiempo en uno de los gestos más significativos de su trayectoria personal y profesional. Años después, ya consolidado como empresario en el sector de las energías renovables y fundador de compañías como Cox Energy, Riquelme ha explicado esta experiencia como un punto de inflexión en su vida. "Estuve a punto de tirar la toalla. Hay que pelear el partido hasta el final. Lo único que me quedaba era esperar a cobrar. Empeñé este reloj, me dieron 220 dólares y cobré a los 12 días", explica.

Un reloj Profesional concebido como un homenaje, un reloj homenaje convertido en Profesional. (Rolex Air-King) / Rolex

"Fui, recuperé el reloj y dije: hay que cambiar el chip, hay que profesionalizarse. Eso fue en 2011. En 2012 tenía un par de fábricas, empecé en el sector de la energía y me di cuenta de que el país crecía, había mucho sol y mucha demanda energética. Me fui a Guatemala y allí puse el mayor parque de energía solar", dice ante Pablo Motos.

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El reloj del que habla Riquelme se trataba, presuntamente, de un Rolex Air-King, que cuenta que lo vendió por 220 dólares, aproximadamente. El precio de venta al público recomendado para el modelo actual de Rolex Air-King (referencia 126900) es de 8.050 € en distribuidores oficiales. No obstante, el precio final varía sustancialmente según si decides comprarlo nuevo en un establecimiento autorizado o en el mercado secundario.