El precedente que condena a Valverde a dos partidos de sanción

Fede Valverde se va a perder, como mínimo, los dos siguientes encuentros con el Real Madrid tras su roja directa en el derbi. El uruguayo se olvidó del partido y se autoexpulsó tras una dura patada sobre Baena, jugador con el que ha tenido problemas en los últimos años.

El Real Madrid intentó apelar la roja, pero según informó Juanfe Sanz en el Chiringuito, el CTA entiende la sanción y está de acuerdo con la actuación de Munuera Montero. El recurso del conjunto blanco no tendrá recorrido; por tanto, se le mantendrá la expulsión. Ahora tendremos que ver cuántos partidos le caen a Valverde, pero si miramos el último precedente, no podrían ser menos de dos partidos.

Una roja polémica a Jan Virgili

El pasado 7 de marzo Osasuna le remontó un 0-2 en contra al Mallorca en El Sadar. El conjunto navarro salvó un punto en los últimos minutos, pero la gran polémica del encuentro fue la expulsión de Jan Virgili por una entrada sobre Raúl Moro. El contacto fue muy leve, sin balón en juego, pero muy leve. El VAR no cambió la decisión del colegiado y el conjunto de Martín Demichelis se quedó con uno menos para la segunda parte.

Expulsión de Jan Virgili / EFE/Jesus Diges

Tras el partido, nadie daba crédito del error del colegiado, pero el mismo CTA lo ratificó en 'Tiempo de Revisión'. Lo mismo que va a pasar con la roja de Valverde, según informó El Chiringuito.

Los actas condenan a Valverde

Ahora bien, la gran coincidencia de las dos acciones es la descripción de la jugada en las actas arbitrales. Hernández Hernández escribió tras el choque: "Jan Virgili fue expulsado por el siguiente motivo: Por realizar una entrada a un adversario por detrás, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado". Exactamente la misma que la de Martínez Munuera en el derbi: "Valverde fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

El acta que condenó a Jan Virgili a dos partidos de sanción por una entrada / RFEF

El acta arbitral sobre la roja de Valverde por su entrada a Baena / RFEF

Al exfutbolista del Barça le cayeron dos partidos de sanción por esa jugada y se perdió dos duelos vitales para la salvación: Espanyol y Elche. Este miércoles se reune el CTA para dar a conocer las sanciones y parece que Valverde no se podrá escapar. La descripción es la misma y la jugada del uruguayo es peor que la de Virgili. Como mínimo serán dos partidos de sanción y el merengue no podrá estar ante el Mallorca en Son Moix ni ante el Girona en casa.

El CTA tiene un precedente muy claro para tomar la decisión y sancionar al uruguayo. La única forma que tiene el Madrid de salvarse de la sanción era que le quitaran la roja, pero las informaciones apuntan a que el comité comparte la decisión de Munuera Montero en el campo. Valverde estará fuera dos partidos.