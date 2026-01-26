Precaución con Mbappé: trabajo individual antes de visitar al Benfica

El estado físico del gran goleador del Real Madrid esta temporada, Kylian Mbappé, se mira con lupa. En el partido frente al Villarreal fue decisivo con un doblete: el primero tras una jugada cocinada por Vinicius y el segundo con un penalti que él mismo forzó. En varios momentos del duelo se le vio llevándose la mano a la rodilla que tanto dolor de cabeza le ha dado.

Por eso, en el entrenamiento previo a viajar a Lisboa para medirse al Benfica, Mbappé completó una "sesión individual de entrenamiento moderado", según informó el club blanco. No provocaría que se baje de la expedición que arrancará este martes, a las 12:00 horas, rumbo a Lisboa para medirse al Benfica, pero refleja las precauciones que el club toma con su buque insignia. Su estado médico, con el que siempre ha habido cierto secretismo, es cuestión de Estado en el Madrid.

Tras una sesión de vídeo y trabajo de gimnasio, los jugadores salieron al césped para llevar a cabo rondos, ejercicios de posesión y series de finalizaciones con centros. Por último, disputaron un partido en espacios reducidos. Rüdiger, uno de los jugadores que todavía están en la enfermería, hizo una parte con el grupo y después en solitario.

Carreras, que regresará a la que fue su casa, Lisboa, donde militó en el Benfica, también completó una sesión individual de entrenamiento moderado. Mientras tanto, Militao trabajó en el interior, prosiguiendo su recuperación de larga duración; mientras que Mendy se ejercitó de manera individual tanto en exterior como en interior.