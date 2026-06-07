Real Madrid
Un pragmático Real Madrid elimina al Betis y se cita con el sorprendente Elche en la final de la Futures
El Real Madrid sorprendió al Betis (1-0) mientras que el Elche ganó al Sevilla (2-1) en dos semifinales vistosas
Real Madrid y Elche disputarán una final tan sorprendente como inesperada.
El conjunto verdiblanco era el gran favorito para ganar la edición 33 de La Liga FC Futures pero los blancos han tirado de competitividad y ahora son el equipo con todos los números para salir campeones.
Pese a todo los ilicitanos se han distinguido por romper todos los pronósticos. La final sde disputrará a las 13 horas en la Ciudad Deportiva Pamesa de Vila-real,
La primera semifinal enfrentaba a dos equipos parecidos en su concepción del juego. Equipos sólidos y muy compactos que no van sobrados de talento pero apenas conceden ocasiones ya que cometen pocos errores.
El Sevilla se avanzó con un golazo de su '10' José Manuel. La jugada individual del talentoso centrocampista sevillista parecía encarrilar el triunfo para los andaluces.
El Elche mostró una versión hasta ahora desconocida. Del ser un equipo reactivo que destacaba por su armazón defensivo se tuvo que reinventar y supo darle la vuelta al resultado.
Mario García y Javier Bonito certificaron con dos bonitos goles una nueva sorpresa mayúscula en La Liga FC Futures.
El gran bombazo fue eliminar al Barça pero después de esta hazaña, los ilicitanos siguieron regalando sorpresas dejando en el camino al Rayo y Sevilla.
En la segunda semifinsal se enfrentaban el equipo más completo del torneo tanto en lo físico como en lo técnico (Betis) ante un Real Madrid que no deslumbró pero pudo ir superando rondas con más efectividad que juego.
Las expectativas se rompieron con un golazo temprano de Hugo Grande. Un centro-chut sorprendente del lateral zurdo sorprendió al portero bético.
Por primera vez en todo el torneo, los verdiblancos se vieron con un marcador adverso y les costó gestionar esta situación novedosa.
El Real Madrid, hasta entonces irregular, ganó en confianza y jugó a su mejor nivel con un Ignacio Aguilar muy inspirado.
En la segunda mitad el Betis recuperó su esencia y se dedicó a jugar un gran fútbol como ha demostrado a lo largo del torneo. Los béticos empezaron a generar ocasiones con un Candela explosivo pero el Real Madrid sacó su eterno espíritu competitivo y resistió.
Mereció más el Betis pero el Real Madrid sacó todo su pragmatismo para colarse en la final.
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