La postura del Real Madrid con la polémica racista entre Prestianni y Vinicius: "Es un callejón sin salida"

El Benfica-Real Madrid disputado en Da Luz provocó un seísmo de consecuencias que todavía están por determinar. No será fácil que Prestianni termine sancionado tras el supuesto incidente racista que protagonizó con Vinicius. El gesto de subirse la camiseta y la falta, hasta el momento, de pruebas audiovisuales contundentes dejan el caso en un enfrentamiento con ecos en debates y análisis, pero no en un proceso de condena efectiva contra el jugador argentino.

Versiones cruzadas

La situación es compleja. Así lo asume el club blanco, que a través de sus medios oficiales difundió versiones como la de Mbappé, quien aseguró haber escuchado que el futbolista del Benfica llamó “cinco veces ‘mono’ a Vinicius”. Por su parte, Tchouaméni afirmó que Prestianni se había justificado diciendo “que le ha llamado ‘maricón’ o algo así”. Cualquier supuesto es denunciable, pero el cruce de versiones, unido a la falta de una lectura de labios o de un elemento probatorio similar.

“El Benfica se defiende, y es lógico que lo haga. Cualquier club haría lo mismo en su lugar. Están obligados a defender a su jugador porque no hacerlo sería admitir su culpa”, entienden desde el Real Madrid. El club lisboeta apoyó a su futbolista sin fisuras, con una foto y un mensaje sencillo, pero directo: "Juntos, a tu lado”. En la madrugada posterior al duelo, el propio Prestianni siguió esa línea: “Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En el seno del club consideran al argentino “un sujeto que se ha ido de la lengua, un ‘canchero’ maleducado”, por lo que piden no generalizar por culpa de “un tipo que ha estado muy mal”. Asimismo, diferencian los episodios de racismo vividos por Vinicius en otros estadios de lo que entienden como un incidente particular. “Y Vini lo sabe”, sostienen, al tiempo que niegan cualquier enfado con el Benfica o con su afición. El jugador brasileño se fue corriendo a Letexier, árbitro de la contienda, nada más escuchar a Prestianni para activar el protocolo.

La navaja de Hitchens

Tras el partido circuló un clip de un aficionado situado en el córner de Da Luz realizando gestos simiescos. Asimismo, en el vídeo que empleó el Benfica para argumentar que los compañeros de Vinicius no podían haber escuchado lo que Prestianni le decía -por el ruido ambiental y la distancia- se escuchan de fondo insultos contra el jugador del Real Madrid, el mismo al que buena parte del estadio mandó “al carajo” en las acciones posteriores en las que intervino.

“En este sentido, la UEFA está atada de manos, y con razón. No hay pruebas de que el jugador del Benfica dijera lo que todos intuimos y entendemos que dijo”, apuntan desde el club. Por eso Arbeloa, en su rueda de prensa posterior al partido, insistía: “Tenéis que preguntarle al jugador del Benfica por lo que dijo. Todos merecemos una respuesta”. En ese cruce de versiones, el argentino negó la mayor.

En caso de que el organismo que preside Ceferin concluya que existió un episodio de racismo, el jugador del Benfica se expondría a una sanción que podría superar los diez partidos, según su código reglamentario. Entretanto, según las partes implicadas, opera la navaja de Hitchens: “Todo aquello que puede afirmarse sin pruebas, puede desestimarse sin pruebas”. A partir de ahí, una nebulosa que marcará el partido de vuelta y la relación de los jugadores en el campo, pero también de sus equipos.