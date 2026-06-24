La postura del Real Madrid en el caso Julián Álvarez

Las declaraciones de Julián Álvarez tras la victoria de Argentina frente a Austria han vuelto a sacudir el mercado. El delantero dejó claro públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y cumplir su sueño, que no es otro que jugar en el Barça. Por su parte, en el Real Madrid la situación está lejos de haber cambiado. Tras el nuevo escenario, en la entidad blanca mantienen aparcado el caso del atacante argentino y por ahora no contemplan realizar una nueva ofensiva por su fichaje.

El pasado mes de julio, el Real Madrid trasladó al Atlético una propuesta valorada en 150 millones de euros, una cifra que respondía a la promesa de Florentino Pérez en plena campaña electoral. La respuesta, según el propio comunicado del conjunto blanco, fue un rechazo inmediato por parte de su rival en la ciudad, que dejó claro que no estaba dispuesto a negociar la salida de su estrella hacia el eterno rival.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La dirección madridista dio entonces el asunto por concluido. Sin embargo, la aparición de nuevos capítulos, como las palabras del propio futbolista solicitando una transferencia, han matizado la estrategia del club. El conjunto blanco tiene otros objetivos en este momento y observa todo lo que ocurre en torno a Julián Álvarez desde la distancia, pendientes de ver cómo actúa el Atlético de Madrid después de expresar su profundo malestar por las manifestaciones de Julián y, sobre todo, por lo que considera una falta de respeto por parte del Barça.

En la pasada madrugada, en El Chiringuito citaban fuentes del Real Madrid que transmitían un mensaje de tranquilidad y confianza sobre este caso. Piensan que el Barça no podrá llegar a igualar los 150 millones de euros que Florentino Pérez sobre la mesa, y que tras las palabras de Julián Álvarez el ambiente se ha enrarecido tanto que no puede haber marcha atrás para el argentino en el club colchonero. "El Atleti nos venderá a Julián Álvarez", es la conclusión a la que llegan en las oficinas de Concha Espina, valorando que sea el propio club rojiblanco el que se vea obligado a buscar una salida para el jugador.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Mientras tanto, la planificación deportiva continúa enfocada en otros futbolistas para mantener abiertos todos los posibles frentes. Uno de los nombres que sigue generando más interés es el de Enzo Fernández. El argentino encaja en muchos de los parámetros que busca el club para el centro del campo, aunque sacarle del Chelsea no será precisamente sencillo. El conjunto londinense pide 140 millones de euros para plantearse una venta.

Por encima de todos aparece un objetivo mucho más complejo: Michael Olise. En el Real Madrid son conscientes de que se trata de una operación extremadamente difícil, tanto por la importancia del futbolista en el Bayern de Múnich como por la voluntad del conjunto alemán de blindar a una de sus grandes figuras. Los bávaros quieren renovar el contrato del extremo y convertirle en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, mientras el jugador no se ha pronunciado al respecto.

En el caso Julián Álvarez la postura blanca parece clara. El Real Madrid considera que ya movió ficha hace unas semanas con la oferta de 150 millones de euros. Ahora, salvo un giro inesperado de los acontecimientos, la atención está puesta en otros frentes de un mercado al que todavía le faltan los movimientos más importantes.