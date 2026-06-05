La postura del PSG con Joao Neves y Vitinha

Florentino Pérez soltó la bomba a dos días de las elecciones. El presidente del Real Madrid anunció en el programa 'Horizonte' que enviará una oferta de 150 millones de euros a un club grande de la Champions para firmar a un nuevo Galáctico. Además, matizó que se trata de un jugador del centro del campo para arriba y que no compite en la Premier, por lo que sobresalen tres nombres en la lista: Joao Neves, Vitinha y Olise.

Sin embargo, Florentino no tendrá nada fácil firmar a uno de los dos futbolistas del PSG. Es más, la postura del Paris Saint-Germain es clara respecto a los dos motores portugueses de su equipo: no están en venta.

Para empezar, ambos tienen contrato hasta 2029 y el club parisino espera alargar un año más el vínculo con Neves, que llegó en verano de 2024 por 70 millones de euros procedente del Benfica. "Venir aquí fue la mejor decisión de mi vida. Amo todo aquí", explicó el menudo jugador de 21 años nada más proclamarse campeón de la Champions por segundo año consecutivo.

Vitinha fue escogido como el MVP de la final de la Champions ante el Arsenal / @ChampionsLeague

Por su parte, Vitinha, que aterrizó en la ciudad francesa en 2022 procedente del Oporto por 40 'kilos', también está muy cómodo en París y, recientemente, rechazó la idea de marcharse rumbo a la capital española. "¡Sería una tontería irme (al Madrid)! No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG!", apuntó en una entrevista para 'Soltinhos pelo mundo', de Canal 11.

Los dos futbolistas, que jugarán el Mundial con la selección portuguesa, forman parte de la agencia de representación 'Gestifute', dirigida por Jorge Mendes. El agente luso tiene una magnífica relación con Nasser Al-Khelaïfi, por lo que no forzará la situación. Asimismo, el PSG ya estaba al corriente de las intenciones de Florentino Pérez, porque saben que está inmerso en plena campaña electoral.

Por ello, y porque las relaciones entre clubes son buenas, recibirán la oferta por cortesía, pero la rechazarán. Luis Enrique y Luís Campos, director deportivo de los parisinos, consideran a Joao Neves y Vitinha piezas intocables dentro del grupo y en el proyecto deportivo, que tiene como objetivo igualar el récord de tres Champions consecutivas del Real Madrid.