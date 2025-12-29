Dos posiciones a reforzar en verano con objetivos claros y jugadores descartados

Durante la pasada temporada, el Real Madrid identificó en la defensa las grandes carencias del equipo. Debido a esto, el conjunto blanco se reforzó con hasta tres fichajes para cubrir todas las zonas de la zaga. Trent Alexander-Arnold llegó para el lateral derecho, Álvaro Carreras hizo lo propio para el lateral izquierdo y Dean Huijsen fue firmado como el central del presente y futuro.

Junto a ellos, el último fichaje del verano fue Franco Mastantuono, que más que por necesidad fue contratado para evitar que otros equipos como el PSG se adelantaran con una de las grandes promesas del fútbol argentino.

El conjunto blanco ya está trabajando en el próximo mercado de verano, aunque en este caso los objetivos son algo diferentes. El Madrid ha identificado de nuevo las necesidades del equipo y aspira a poder hacer, al menos, tres fichajes.

Nico Paz volverá a casa

Antes de entrar en materia sobre los principales objetivos del conjunto blanco hay que hablar de Nico Paz. El argentino, que dejó el Real Madrid hace dos temporadas, regresará el próximo verano tras labrarse un nombre en el fútbol italiano bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como.

Nico Paz durante el partido entre el Como 1907 y el Genoa en el Giuseppe Sinigaglia / Antonio Saia / LaPresse

El conjunto blanco está listo para ejercer la opción de recompra de 9 millones de euros y recuperar al futbolista. Nico Paz podrá ocupar varias zonas del campo, si bien en la presente temporada siempre ha actuado como centrocampista ofensivo. No es el organizador que busca el Madrid, pero está listo para aportar en un equipo grande.

Un central y un centrocampista

Al margen de Nico Paz, se espera la llegada de dos refuerzos al equipo madridista. Por un lado, el centro de la zaga vuelve a estar en el punto de mira. Alaba se irá en verano, la continuidad de Rüdiger está en duda y las lesiones no permiten que Militao tenga regularidad. En este contexto, a pesar de tener a Asencio y Huijsen, el Madrid necesita un central que, a priori, llegue con el puesto de titular.

Todos los nombres que han sonado hasta el momento terminan contrato en junio de 2026, por lo que podrían llegar libres. Sin embargo, Konaté ya ha sido descartado por el club, al igual que Upamecano, que según medios alemanes está cerca de renovar con el Bayern. Otros futbolistas que han sido relacionados con el Madrid son Guehi, que también termina contrato, Schlotterbeck, que ha sonado para el Barça y cuya vinculación con el Dortmund se extiende hasta 2027 y el joven Jeremy Jacquet.

Schlotterbeck, en acción con el Dortmund / EFE

En el caso del centrocampista, Xabi Alonso ya pidió un futbolista de perfil organizador, algo que ha echado en falta el Madrid desde la salida de Modric y, especialmente, desde la retirada de Toni Kroos. A pesar de todo, la directiva no quiso hacer un esfuerzo para reforzar dicha zona, aludiendo a tener suficientes jugadores en la plantilla actual.

Sin embargo, tras lo visto hasta ahora en la temporada actual, quedan pocas dudas de que el conjunto madridista necesita a un jugador de ese corte. Hay dos jugadores que ya estuvieron en la lista el pasado verano ante una posible salida de Ceballos que finalmente no se produjo: Adam Wharton y Kees Smit. El Madrid sigue de cerca a ambos, pero contratar a cualquiera de los dos implicará un esfuerzo económico considerable.