Las posibles sanciones para los jugadores del Real Madrid por la tangana contra el Celta

El Madrid perdió contra el Celta la cabeza, los puntos y a varios jugadores. El primero, Militao, por lesión, que le tendrá fuera hasta cuatro meses. Después, la nómina de sancionados que deja un partido nefasto que ha puesto a Xabi Alonso contra las cuerdas. El propio técnico vasco perdió los estribos al ver cómo Fran García se autoexpulsaba en un minuto, Carreras se iba del partido en el añadido y Endrick, desde el banquillo, veía la tercera roja. Una cartulina que se habría llevado Carvajal si hubiese estado convocado.

La autoexpulsión de Fran García y el menosprecio de Carreras

El escenario para el Madrid es funesto, entre sancionados y lesionados. Por un lado, Mendy, Alaba, Huijsen, Carvajal y Militao dejan a Xabi Alonso con dos centrales sanos: Rüdiger y Asencio. De cara al encuentro frente al Alavés, habrá que sumar las bajas por sanción de Álvaro Carreras y Fran García, que obligarán al técnico vasco a improvisar, una vez más, otra defensa de circunstancias.

Los cuatro hombres que aparecen en el acta arbitral de Quintero González no tendrán el mismo castigo. Fran García será sancionado, previsiblemente, con un partido después de ser expulsado por doble amarilla. La primera la vio tras cortar una contra en la que derribó a Carreira. En la segunda, golpeó a Swedberg, héroe de la victoria celeste, autor de un doblete. La exclusión del lateral provocó la ira de Xabi Alonso.

"¡No me jodas, Fran!", lamentó el técnico tolosarra, quien se escudó en rueda de prensa en "una actuación que no me ha gustado", de Quintero González. Con el partido ya perdido, Álvaro Carreras fue expulsado en la prolongación por menospreciar al colegiado, según recogió el árbitro en su acta. "Por dirigirse a mi persona en los siguientes términos: 'Eres malísimo". Por ello, se expone a una sanción, mínima, de dos partidos, al considerarse menosprecio.

Endrick, roja desde el banquillo y multa para Carvajal

Así lo especifica el artículo 124 del reglamento disciplinario de la RFEF: "Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes". En un sentido similar será penalizado Endrick, de dos a tres partidos.

El brasileño volvió a ser suplente, pero al terminar el encuentro se levantó del banquillo para protestar contra el equipo arbitral. "Salió de área técnica y se dirigió al cuarto colegiado a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico”. Esto implicaría que el delantero se sometería a dos encuentros de sanción por protestas, "siempre que no constituya una falta más grave".

Por último, Dani Carvajal, quien volvió a meterse en el partido, pese a no estar convocado por lesión. "Una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuarios, identifico al jugador, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cual se dirige hacia mí en los siguientes términos: 'El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa”. Una desconsideración que alude a la rueda de prensa previa la última final de Copa, en la que De Burgos Bengoetxea denunció, indirectamente, al club blanco.

Al no estar en la lista, y, por tanto, no formar parte del partido, se expone a una multa económica que deberá pagar su club, porque el reglamento no permite que haya otras personas que no sean los futbolistas convocados, el equipo arbitral o los entrenadores durante el desarrollo del encuentro. Es previsible que el miércoles, cuando Xabi Alonso se juegue su puesto contra el City, se conozca el alcance de las sanciones.