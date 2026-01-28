Los posibles rivales del Real Madrid en los play-offs de la UEFA Champions League

El Real Madrid de Arbeloa jugó su peor encuentro desde la llegada del salmantino en Da Luz. En 'su' estadio de la Décima, contra Mourinho, bastándoles un punto para entrar en octavos, los blancos cayeron 4-2 en un partido horrible. Para rematar, el portero del conjunto lisboeta marcó en el último segundo para dar el pase a la siguiente ronda al equipo local. Un desastre blanco.

Casualmente, ese tanto de Trubin puede provocar que Mourinho se vuelva a ver las caras con su Real Madrid. Los merengues jugarán play-off y tendrán dos posibles rivales para la siguiente ronda: el Benfica o el Bodo Glimt, con la vuelta en el Bernabéu en las dos opciones.

Este viernes se decidirán las posiciones de los 24 clasificados en el cuadro de la próxima ronda. El Madrid no tendrá una ronda de play-off tan complicada como la de la temporada pasada —ganaron al Manchester City—, pero deberán jugar dos encuentros más que no se esperaban este curso.

Pavlidis celebra su gol ante Huijsen en el Benfica - Real Madrid. / Armando Franca / AP

A pesar de que parece que el Benfica sería la opción más difícil, el equipo noruego ha conseguido superar al Manchester City y al Atlético de Madrid en esta fase de Liga. Ante los ingleses en casa, pero contra los colchoneros en el Metropolitano. Por tanto, no sería un encuentro nada fácil y menos la visita al país nórdico durante el mes de febrero.

Dificultad a partir de octavos

Si los merengues pasan a la siguiente ronda tras superar a Bodo o Benfica, se encontrarían con dos rivales nada fáciles. Aunque otra vez tendría una opción más asequible y una más difícil. La que podría ser la preferida de los aficionados blancos sería el Sporting de Lisboa, precisamente el equipo que los ha echado del TOP-8.

Los portugueses han superado al Athletic Club en la última jornada y se han colado en la última posición para octavos. Si el camino del Madrid va en la otra dirección, se encontrarían en esa ronda al Manchester City de Pep Guardiola. Blancos e ingleses se vieron las caras en la fase Liga con una dolorosa derrota para el equipo de Xabi Alonso. Por cierto, las dos eliminatorias de octavos serán con la vuelta fuera de casa.

El City venció al Galatasaray en la última jornada de la Champions / Associated Press/LaPresse

Por tanto, hay dos caminos para el Real Madrid. Uno más sencillo y otro más difícil. En play-off se podrían ver las caras ante Bodo Glimt o Benfica, mientras que en octavos sería ante Manchester City o Sporting Lisboa. Para el desastre que ha hecho el Madrid en Da Luz, podría haber sido mucho peor.