Posibles rivales del Real Madrid en el sorteo de la Copa del Rey de dieciseisavos de final

El Real Madrid también se estrena este martes en la Copa del Rey 2025-26. Como participante en la próxima Supercopa de España, el equipo de Xabi Alonso ha estado exento de las dos primeras eliminatorias y entra directamente en dieciseisavos, una ronda que se sorteará el 9 de diciembre, a las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Partido único, a domicilio y sin red: el guion clásico de las noches copera recientes se repite para los blancos.

El formato empuja al Madrid a arrancar la competición ante un rival de categoría inferior. El reglamento de la Copa establece que los cuatro equipos de la Supercopa –Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic– se emparejen, siempre que sea posible, con clubes de Primera o Segunda RFEF y que la eliminatoria se dispute en el estadio del conjunto de menor categoría. Eso deja a los blancos ante el mismo abanico de posibles rivales que el Barça: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia, Ourense y Atlético Baleares.

Opciones en Primera RFEF: ambiente y tradición

El desplazamiento a Guadalajara no sería plato fácil. El conjunto alcarreño, de Primera RFEF, llega a dieciseisavos tras eliminar al Ceuta (1-0) en un Pedro Escartín que sueña con ver a un grande sobre su césped.

Eldense aparece como otra opción de Primera RFEF. El club de Elda se ha reenganchado a la zona noble del fútbol español tras su paso por el fútbol profesional y se ha ganado el billete a esta ronda con una Copa muy sólida. Un Eldense–Real Madrid en el Nuevo Pepico Amat, con una ciudad entera revolucionada, sería una de esas eliminatorias en las que la diferencia de categorías se equilibra a golpe de intensidad.

Talavera de la Reina llega eufórico después de tumbar al Málaga (2-1) en El Prado, firmando una noche de las que marcan época para un club modesto. El estadio, muy de fútbol de siempre y con la afición literalmente pegada al césped, se convertiría en una caldera si el sorteo empareja a los blancos con el equipo castellano-manchego. Un viaje corto, pero una trampa enorme por el contexto y el impulso anímico del Talavera.

La opción Real Murcia añade historia y presión. El conjunto grana, uno de los clásicos del fútbol español, se ha metido en dieciseisavos tras eliminar al Cádiz en La Condomina en un cruce de ida y vuelta emocional, decidido por un 3-2 que disparó el optimismo en la grada.

Césped pesado y rivales crecidos

Ourense CF representa el perfil de matagigantes que nadie quiere en una ronda así. El equipo gallego, de Primera RFEF, ya se ha cargado al Girona, otro Primera, en un O Couto que aprieta como pocos y que ha vivido noches muy pesadas para los favoritos.

Por último asoma el Atlético Baleares, el único superviviente de Segunda RFEF en el bombo. El club mallorquín viene de eliminar al Espanyol (1-0) en el Estadio Balear, una de las grandes sorpresas de la segunda ronda, y se ha ganado a pulso la etiqueta de equipo copero.

Entre el 16 y el 18 de diciembre, los blancos se jugarán seguir vivos en la Copa del Rey 2025-26 lejos del Bernabéu, en un estadio pequeño, ante una afición desatada y con un rival que ya ha demostrado que sabe derribar gigantes.