Los posibles rivales del Real Madrid en octavos de final de Copa del Rey

El Real Madrid se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey tras superar con muchos problemas al Talavera de la Reina. Los merengues necesitaron que Mbappé jugara los 90 minutos ante un rival de inferior categoría para conseguir el pase y sus dos tantos terminaron siendo claves. Por cierto, el francés se lesionó unas semanas después y en la capital culpan a ese partido por forzar demasiado a su estrella.

Los blancos deberán afrontar primero el reto de la Supercopa de España, una competición que puede ser importante para volver a dar alas al proyecto de Xabi Alonso o, en caso de perder, podría suponer el fin del tolosarra en el banquillo merengue. Tras la competición en Arabia, los madridistas se enfrentarán a un rival de Segunda División en la Copa, otro título marcado en rojo para el Madrid tras su año 2025 en blanco y tras perder la última final en Sevilla contra el Barça.

Los posibles rivales del Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey

Además del cuadro merengue, se clasificaron para octavos la Real Sociedad (ganó al Eldense por 1-2), el Deportivo de La Coruña (se impuso al Mallorca por 1-0), el Elche (venció 0-1 en Ipurua ante el Eibar) y el Valencia, que superó al Sporting de Gijón de Segunda por 0-2. Este miércoles han sellado su pase la Cultural Leonesa (1-0 contra el Levante), el Racing de Santander (2-1 frente al Villarreal), el Atlético de Madrid (sufrió ante el Atlético Baleares, 2-3), Osasuna (2-4 contra el Huesca), Albacete (tumbó al Celta en los penaltis), el Deportivo Alavés (1-0 contra el Sevilla), el Rayo Vallecano (1-3 frente al Granada) y el Barça (0-2 en el campo del Guadalajara).

Posibles rivales del Real Madrid en octavos de la Copa Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete y Burgos

Teniendo en cuenta que los equipos de Supercopa (Barça, Madrid, Atlético y Athletic) que se clasifiquen no podrán enfrentarse entre ellos hasta cuartos de final y que ya hay cinco conjuntos de Segunda (Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete y Burgos) con el billete para los octavos, el Real Madrid ya sabe a estas alturas que se enfrentará a un rival de inferior categoría en la siguiente ronda.

Por consiguiente, los de Xabi Alonso esquivan a Elche, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Osasuna, Barça, Alavés, Athletic, Betis y Rayo Vallecano hasta unos hipotéticos cuartos.

Sorteo de octavos de final

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el miércoles 7 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas, mientras que la eliminatoria se disputará entre los días 13 y 15 de enero. El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra del mismo con una cobertura previa especial.

Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol. Desde SPORT, también te lo contaremos online con nuestro directo minuto a minuto con todos los emparejamientos que departe el sorteo.