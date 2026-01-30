El posible rival del Real Madrid en octavos si gana al Benfica

El camino para la final de la UEFA Champions League ya se está empezando a dibujar. Tras el sorteo, el Real Madrid conoció a su rival en la ronda de play-off y sus dos posibles rivales para la ronda de octavos en caso de eliminar al Benfica.

Los de Arbeloa terminaron la fase Liga en la novena posición de la tabla cuando lo tenían muy de cara para evitar esa ronda. La derrota en Da Luz terminó siendo clave, ya que, sumada a los otros resultados, condenó al Madrid a los play-offs.

Si el conjunto merengue consigue eliminar al Benfica en esa ronda extra, tendría dos posibles rivales para octavos de final: el Sporting de Portugal o el Manchester City. Hay que recordar que en los dieciseisavos el Madrid jugará la vuelta en casa, mientras que en octavos lo hará fuera de casa.

Contra Pep Guardiola, un clásico europeo

Uno de sus posibles rivales será el de prácticamente cada año en Champions: el Manchester City. Los ingleses se terminaron metiendo entre los ocho primeros, superando al Real Madrid, y los dos conjuntos ya se han visto las caras en esta edición.

Real Madrid y Manchester City se han visto 15 veces en los últimos 12 años en Champions, prácticamente en cada temporada. Aunque los grandes enfrentamientos se dieron en los últimos años con tres semifinales y unos cuartos de final. El año pasado se enfrentaron en la ronda de play-off con victoria blanca.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / AP

Pero los antecedentes de esta temporada no invitan a ser optimistas para los blancos. Los ingleses conquistaron el Bernabéu con un 1-2 que no reflejó la superioridad sky blue en el electrónico. Otra vez Pep podría visitar el Bernabéu. Aunque deberemos esperar hasta el sorteo del 27 de febrero si el Madrid consigue la clasificación.

¿La Cenicienta de octavos?

El otro posible rival será el Sporting de Lisboa, la gran sorpresa del top-8. Pero la realidad es que su fase Liga es espectacular: cinco victorias, un empate y solo dos derrotas. Los portugueses consiguieron triunfos de mucho mérito, como ante el PSG en la penúltima jornada. Se terminaron metiendo entre los ocho primeros con un gol en el último minuto en San Mamés.

El Sporting superó al Athletic en San Mamés / Agencias

En la competición doméstica, el equipo de Rui Borges quiere intentar acercarse al Porto en la primera plaza, pero sigue muy lejos de los líderes. El Sporting está por encima del Benfica, precisamente el rival del Real Madrid en la ronda de play-off.