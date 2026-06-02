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REAL MADRID

La portuguesa Jacinto, sobre el interés del Real Madrid: "Mi futuro ya está definido"

La centrocampista portuguesa confirma que su futuro deportivo está cerrado, a la espera de anunciarlo tras sus compromisos con la selección nacional.

Andreia De Jesus Jacinto, en un partido con la Real Sociedad

Andreia De Jesus Jacinto, en un partido con la Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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EFE

Lisboa

La centrocampista portuguesa Andreia Jacinto aseguró este martes que su futuro "ya está definido", en medio de las conjeturas sobre un posible fichaje por el Real Madrid tras su reciente salida de la Real Sociedad.

Jacinto se encuentra actualmente con la selección de Portugal y, en declaraciones a la prensa desde el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras -en el área metropolitana de Lisboa-, dijo que su próximo club solo se sabrá después de los compromisos con el combinado.

Andreia Jacinto, ante el Madrid

Andreia Jacinto, ante el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Aún no es el momento de decirlo, lo único que puedo decir es que mi futuro ya está definido", afirmó, al ser preguntada indirectamente por el Real Madrid.

"Mi objetivo es seguir evolucionando a nivel individual y luego ayudar al máximo a mi próximo equipo", añadió.

Andreia Jacinto, de 23 años, se encuentra actualmente sin equipo tras haber concluido recientemente una etapa de cuatro temporadas en la Real Sociedad.

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La centrocampista se incorporó este lunes a la selección de Portugal para los partidos de las 'navegadoras' contra Estonia y Finlandia, correspondientes a la fase de grupos de la segunda división de la Liga de Naciones.

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