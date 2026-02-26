En Portugal afirman que Prestianni admitió el insulto racista a Vinicius... y el Benfica lo niega

Este tema va a ir para largo... El presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius sigue trayendo novedades a pesar de que ya casi pasan 24 horas del final de la eliminatoria. El jugador se quedó sin jugar la vuelta y el caso sigue abierto.

En Portugal, el periódico Correio de Manha ha lanzado la bomba. Según los portugueses, el jugador argentino habría admitido ante el resto de sus compañeros del Benfica que llamó "mono" a Vinicius durante el partido de ida tras el gol del brasileño.

Prestianni habría informado a la plantilla de la verdad, aunque enumeró varios argumentos para enfatizar que él no pretendía ser racista. Todo según el medio portugués.

Vinícius y Prestianni volverána encontrarse, esta vez en el Bernabéu / EFE

El Benfica desmiente la información

El Benfica no se ha quedado callado tras estas informaciones y a las 18:00 h sacó un comunicado desmintiendo al Correio de Manha.

"El Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni comunicara a la plantilla o a la estructura del club haber proferido un insulto racista al jugador del Real Madrid Vinicius Jr.

Como ya se ha hecho público, el jugador pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando su magnitud y consecuencias y asegurando, como ha hecho desde el principio, que no es racista", explicaron Las Águilas tras hacerse viral la información.

La UEFA sigue investigando el caso para poder llegar a una conclusión, aunque antes del partido de vuelta decidieron sancionar provisionalmente al argentino. El máximo organismo regulador del fútbol europeo se ampara en el artículo 14 del Reglamento Disciplinario, donde se afirmaba que: "Cualquier entidad o persona sujeta a estas regulaciones que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o en cualquier otra sanción apropiada”.